New Japan Pro Wrestling llegó al Sendai Sun Plaza Hall para el cierre de sus torneos «World Tag League y Super Jr. Tag League 2022», que se desarrollaron de manera simultánea a lo largo de dieciséis fechas.

► «World Tag League y Super Jr. Tag League 2022»

Suzuki Army (DOUKI, Lance Archer, Minoru Suzuki y Yoshinobu Kanemaru) superaron a House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO y Yujiro Takahashi). Tras celebrar el triunfo, Minoru Suzuki anunció la disolución de Suzuki Army. La facción, fundada en mayo de 2011, se disolverá a finales de año.

El mexicano Titán se despidió de su campaña en Japón junto con LIJ (Tetsuya Naito, SANADA y BUSHI) imponiéndose a Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Ryusuke Taguchi y Clark Connors.

Jay White reapareció en Japón y junto con el Bullet Club, (Taiji Ishimori y Gedo) no tuvieron contemplaciones con Kazuchika Okada, Tama Tonga y Master Wato.

Karl Anderson retornó a NJPW para lograr la segunda defensa del Campeonato de Peso Abierto NEVER superando a Hikuleo. Tras el combate, Anderson recibió el desafío de Tama Tonga para disputar el cinturón en el Tokyo Dome. Karl Anderson respondió castigando a su rival con un Gun Stun.

Llegó el momento de la gran final del torneo Super Jr. Tag League. CHAOS (Lio Rush y YOH) se proclamaron como vencedores de la contienda tras someter al BULLET CLUB (Ace Austin y Chris Bey) en una reñida refriega. Fue YOH quien definió la lucha, inmovilizando a Austin.

Para Lio Rush, es la primera vez que se lleva esta competencia, en su primera participación. Para YOH, es la cuarta ocasión que gana el torneo, aunque las ediciones 2017, 2018 y 2019) lo hizo teniendo como compañero a SHO.

En la batalla principal, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) dieron cuenta de Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) usando su mayor experiencia y trabajo conjunto. Esta es la segunda ocasión consecutiva que Bishamon se llevan este torneo. Para Goto es su cuarta competencia ganada (en 2012 con Karl Anderson, en 2014 con Katsuyori Shiba).

De esta forma, los equipos de CHAOS ganaron las dos competencias de parejas y aseguraron su presencia en Wrestle Kingdom 17. YOH y Lio Rush desafiarán a TJP y Francesco Akira; mientras que Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) serán los retadores de FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler).

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2022 & SUPER JR. TAG LEAGUE 2022», 14.12.2022

Sendai Sun Plaza Hall

Asistencia: 2,031 Espectadores

1. Alex Zayne y El Lindaman vencieron a Ryohei Oiwa y Kosei Fujita (6:06) con un German Suplex Hold de Lindaman sobre Fujita.

2. Mikey Nicholls y Shane Haste derrotaron a KUSHIDA y Kevin Knight (6:12) con un Tank Buster de Haste sobre Knight.

3. Great-O-Khan, Aaron Henare, TJP y Francesco Akira vencieron a Tiger Mask, Robbie Eagles, Alex Coughlin y Gabriel Kidd (7:36) con un Crucifix Hold de TJP sobre Tiger.

4. Minoru Suzuki, Lance Archer , Yoshinobu Kanemaru y DOUKI derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (4:54) con un Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Togo.

5. Tetsuya Naito, SANADA, BUSHI y Titan vencieron a Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Ryusuke Taguchi y Clark Connors (8:40) con la Destino de Naito sobre Connors.

6. Jay White, Taiji Ishimori y Gedo derrotaron a Kazuchika Okada, Tama Tonga y Master Wato (10:51) cuando Gedo colocó espaldas planas a Wato.

7. NEVER Openweight Title: Karl Anderson (c) venció a Hikuleo (10:16) con un Gun Stun defendiendo el título.

8. Super Jr. Tag League – Final: YOH y Lio Rush derrotaron a Ace Austin y Chris Bey (21:10) con un Direct Drive de YOH sobre Austin.

9. World Tag League – Final: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vencieron a Mark Davis y Kyle Fletcher (28:22) cuando YOSHI-HASHI colocó espaldas planas a Fletcher tras la Naraku.