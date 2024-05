NJPW: «Wrestling Satsuma No Kuni» Títulos Jr en juego

«Wrestling Satsuma No Kuni» fue el evento que New Japa Pro Wrestling presentó desde el Kagoshima Arena y donde se expusieron los dos títulos junior.

► «Wrestling Satsuma No Kuni»

El BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors y Drilla Moloney) lograron la segunda defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP tras dominar a Los Ingobernables de Japon (BUSHI y Hiromu Takahashi) quienes fallaron en su intento de apoderarse del cetro a pesar de su gran esfuerzo.

En el turno principal, DOUKI no pudo conseguir el Campeonato de Peso Jr. IWGP ya que cayó ante SHO, quien estuvo respaldado de House of Torture en todo momento y estuvieron cometiendo varias ilegalidades. A pesar de ello, DOUKI hizo su mejor esfuerzo, pero en los instantes finales, Ren Narita entró y golpeó al retador para que SHO solamente se colocara sobre él para la cuenta de tres.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING SATSUMA NO KUNI», 29.04.2024

Nishihara Shokai Arena (Kagoshima Arena)

Asistencia: 1,780 Espectadores

1. Oleg Boltin venció a Katsuya Murashima (5:57) con la Kamikaze.

2. Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe y Tiger Mask (8:17) con un Diving Cross Body Attack de Uemura sobre Tiger.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Jeff Cobb, Great-O-Khan, Francesco Akira y Callum Newman (8:43) con un Cross Armbreaker de Sabre sobre Newman.

4. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo derrotaron a Hikuleo, El Phantasmo, Shota Umino, El Desperado y Jado (11:04) cuando Narita colocó espaldas planas a Jado.

5. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma (9:50) con la Busaiku Knee Kick de KENTA sobre Honma.

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Yota Tsuji derrotaron a David Finlay, Gabe Kidd y Gedo (12:41) con un Curb Stomp deTsuji sobre Gedo.

7. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Clark Connors y Drilla Moloney (c) vencieron a Hiromu Takahashi y BUSHI (19:04) cuando Connors colocó espaldas planas a BUSHI tras un Full Clip defendiendo el título

8. IWGP Jr. Heavyweight Title: SHO (c) derrotó a DOUKI (23:48) por Pinfall defendiendo el título.