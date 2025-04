NJPW: «Wrestling Dontaku 2025» se añaden 2 luchas

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los cambios en el cartel para la primera noche de «Wrestling Dontaku 2025» en el Fukuoka International Center.

► Se agregan dos luchas a «Wrestling Dontaku» noche 1

El Phantasmo, recién proclamado poseedor del Campeonato de la TV NJPW World, expondrá su cinturón contra Konosuke Takeshita, a quien ELP desafió tras su victoria en «Wrestling Hizen no Kuni», donde derrotó a Great-O-Khan.

Ambos gladiadores también se enfrentarán en NJPW Resurgence el 9 de mayo, donde Konosuke Takeshita expondrá el Campeonato de Peso Abierto NEVER por sexta ocasión. Por su parte, El Phantasmo dejó pasar dos años para volver a contender por este título.

Otra batalla que se ha oficializado es la que sostendrán en jaula de acero War Dogs contra House of Torture, agregando la estipulación que la facción que pierda abandonará el Bullet Club. Esta será la lucha estela de la primera noche de Wrestling Dontaku.

Esta batalla coincide con el doceavo aniversario de la fundación del Bullet Club. Pero a estas alturas, los dos sub-grupos ya no pueden coexistir.

El cartel va así:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2025», 03.05.2025

Fukuoka International Center

0. Katsuya Murashima vs. Daiki Nagai

1. Toru Yano, Oleg Boltin, YOH y Master Wato vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson, Robbie Eagles y Kosei Fujita

2. Tomohiro Ishii, Yuya Uemura, Taichi y TAKA Michinoku JUST TAP OUT vs. Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Ryusuke Taguchi vs. Callum Newman, Great-O-Khan y Jacob Austin Young

4. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA

5. Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr.

6. Special Singles Match: Shota Umino vs. Shingo Takagi

7. Dog Pound Cage Match: David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Clark Connors y Taiji Ishimori vs. «King of Darkness» EVIL, SANADA, Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru