El Fukuoka International Center registró un gran lleno para la segunda jornada de «Wrestling Dontaku 2025» de New Japan Pro Wrestling.

► «Wrestling Dontaku 2025 – Día 2»

Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y YOH formaron equipo con Ryota Chikuzen y TAJIRI de Kyushu Pro Wrestling para imponerse a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Robbie Eagles, Kosei Fujita y Hartley Jackson de United Empire.

Siguió el combate entre Umino Shota, Ishii Tomohiro, Taichi y TAKA Michinoku contra Los Ingobernables de Japón (Takagi Shingo, Naito Tetsuya, Takahashi Hiromu y BUSHI). Esta fue la última lucha de Naito y BUSHI como parte de NJPW. Hacia el final del duelo, LIJ lanzó una serie de ataques contra Taichi, y Naito lanzó un Destino sobre él. Luego, BUSHI interrumpió un tope suicida sobre Umino fuera del ring. Al final, Takagi sometió a TAKA con un Burning Dragon.

Yota Tsuji, se enfrentó a su rival de la misma generación, Yuya Uemura, exponiendo el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Tsuji se enfocó con atacar con su brazo derecho, mientras que Uemura contraatacó con las piernas. Cuando el combate llegó a su clímax, Uemura lanzó el mismo ataque con el que venció a Tsuji en el G1 Climax del año pasado, pero en esta ocasión el monarca logró romper el castigo. Uemura conectó un Kannuki Suplex, pero Tsuji se levantó con determinación y aplicó un poderoso Gene Blaster para lograr una aplastante victoria, defendiendo su cinturón por cuarta vez. Yota Tsuji celebró con sus compañeros de LIJ y agradeció a Naito y BUSHI. A continuación, subió al ring Gabe Kidd quien se declaró el próximo retador al título.

Hirooki Goto, poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP expuso su cetro por quinta vez contra Callum Newman. El joven inglés estaba decidido a aprovecha esta oportunidad de oro, por lo que se lanzó a ataque de gran velocidad. Pero Goto contraatacó lastimando el cuello de su retador. Goto resistió todos los castigos y en el momento decisivo, evadió los más letales, respondiendo con una combinación de Ascension Kai, y finalmente un GTR Kai para asegurar su triunfo. Tras celebrar el resultado, Goto vio a Zack Sabre Jr. y Shingo Takagi subir al ring. Zack Sabre Jr. desafió a Hirooki Goto a una revancha titular. Shingo Takagi luego declaró que quería competir contra el ganador de dicha revancha.

Los resultados completos son:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2025», 04.05.2025

Fukuoka International Center

5,407 Espectadores

0. Ryusuke Taguchi y Katsuya Murashima vencieron a Hitamaru Sasaki y Jet Wei (9:07) con la Oh My & Garankle de Taguchi sobre Wei.

1. Taiji Ishimori y Gedo vencieron a Mentai☆Kid & Batten Burabura (6:01) con un Gedo Clutch de Ishimori sobre Burabura.

2. YOSHI-HASHI y Master Wato vencieron a Great-O-Khan y Jacob Austin Young (8:46) con un Tsutenkaku German Suplex Hold de Wato sobre Young.

3. Stardom Offer Match: Maika , Hazuki y Koguma vencieron a Starlight Kid , AZM y Yuna Mizumori (9:15) con un Vertical Drop Brainbuster de Hazuki sobre Mizumori.

4. El Phantasmo y Oleg Boltin vencieron a KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero (8:05) con la Kamikaze de Boltin sobre Romero.

5. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, YOH, Ryota Chikuzen y TAJIRI vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa, Robbie Eagles, Kosei Fujita y Hartley Jackson (10:22) con un High Fly Flow de Tanahashi sobre Jackson.

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Shota Umino, Tomohiro Ishii, Taichi y TAKA Michinoku (10:05) con un Burning Dragon de Takagi sobre TAKA.

7. IWGP Global Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) venció a Yuya Uemura (23:43) con un Gene Blaster (4th defense) defendiendo el título.

8. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) venció a Callum Newman (24:01) con un GTR Kai (5th defense) defendiendo el título