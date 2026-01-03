NJPW WRESTLE KINGDOM 20 .— Después de más de un cuarto de siglo como profesional, Hiroshi Tanahashi dice adiós. Pasó de ser el joven prometedor al As del Universo, el que rescató a New Japan Pro Wrestling de sus años oscuros. Y se va en todo lo alto, pues en esta, su lucha de retiro, verá por fin lleno el Tokyo Dome, cumpliendo el sueño de toda una generación de luchadores y aficionados, que extrañaban ver el enorme estadio repleto, como era común en los noventas. El rival de Tanahashi será uno histórico, Kazuchika Okada, quien regresa por esta noche, cual hijo pródigo, proveniente de AEW, para ayudar a escribir la rúbrica final de una carrera legendaria. La acción de New Japan Pro Wrestling se emite desde el Tokyo Dome, en Tokio, Japón.
- NJPW WRESTLE KINGDOM 16 | Kazuchika Okada vs Will Ospreay.
- NJPW WRESTLE KINGDOM 17 | Jay White vs. Kazuchika Okada.
- NJPW WRESTLE KINGDOM 18 | Sanada vs. Tetsuya Naito.
El cartel de NJPW Wrestle Kingdom 20 es:
- Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP Y CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP: Konosuke Takeshita (Mundial) vs. Yota Tsuji (Global).
- CAMPEONATO DE PESO ABIERTO NEVER: Evil (c) vs. Aaron Wolf Singles.
- Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y Bullet Club War Dogs (David Finlay, Gabe Kidd y Drilla Moloney, con Gedo) vs. United Empire (Andrade el Ídolo, Callum Newman, Great-O-Khan, Henare y ???, con Jakob Austin Young).
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL IWGP Y CAMPEONATO FEMENIL NJPW STRONG: Saya Kamitani (Strong) vs. Syuri (IWGP).
- CONTENDIENTE # AL CAMPEONATO DE PESO JR. IWGP: El Desperado vs. Kosei Fujita vs. Taiji Ishimori vs. Sho.
- RANBO POR EL CAMPEONATO DE TRÍOS DE PESO ABIERTO NEVER: Toru Yano y Spiritech (Master Wato y Yoh) (c) vs. Tiger Mask, Togi Makabe y Ryusuke Taguchi vs. Boltin Oleg y Bishamon (Hirooki Goto y Yoshi-Hashi) vs. Team 150 (Tomohiro Ishii, Taichi y Satoshi Kojima) vs. House of Torture (Ren Narita, Sanada y Yoshinobu Kanemaru) vs. TMDK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson) vs. Kaisei Takechi y RoughStorm (Shota Umino y Yuya Uemura) vs. Bullet Club War Dogs (Clark Connors, Oskar y Yuto-Ice).
- CAMPEONATO DE LA TV NJPW WORLD: El Phantasmo (c) vs. Chris Brookes.
- Shoma Kato y Tatsuya Matsumoto vs. Katsuya Murashima y Masatora Yasuda.
