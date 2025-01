NJPW: «Wrestle Kingdom 19» Análisis y Predicciones

El gran fin de semana luchístico en Japón llegará a su punto culminante con «Wrestle Kingdom 19«, magna función con la que New Japan Pro Wrestling comienza 2025.

► «Wrestle Kingdom 19»

Esta es la primera función en la que Hiroshi Tanahashi hace cambios significativos, rompiendo con el formato establecido por muchos años.

Es además el primero de dos eventos consecutivos que se realizarán en el Tokyo Dome y varios de los resultados que se generen serán determinantes para el cartel de «Wrestle Dynasty».

Los horarios para Wrestle Kingdom 19 son:

02:00: Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Managua (Nicaragua)

03:00: Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Panamá y Quito (Ecuador)

04.00: Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana y Asunción (Paraguay)

05:00: Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay).

El evento está integrado por diez luchas, con ocho campeonatos en disputa y algunos combates especiales donde se hará presente Stardom. Konosuke Takeshita es hasta el momento, el único luchador de AEW anunciado.

► «Wrestle Kingdom 19» – Análisis y Predicciones

0. IWGP World Heavyweight Title Challenger New Japan Rambo:

La única batalla del pre-show y una de las que cambia su formanto habitual luego de que hace unos días fuera retirado el Campeonato KOPW. A petición de Great-O-Khan, el ganador de esta campal ahora obtendrá una oportunidad por el cetro máximo de la empresa del león, válida para The New Beginning. NO se han anunciado los participantes pero suenan grandes nombres como SANADA, KENTA, Great-O-Khan, Boltin Oleg, Gabe Kidd, que no están en la cartelera principal.

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title, 4 Way Tokyo Terror Ladder Match: KUSHIDA y Kevin Knight (c) vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita vs. TJP y Francesco Akira vs. Clark Connors y Drilla Moloney

La cuádruple amenaza ya resultaba vertiginosa por las duplas involucradas, pero se decidió añadir como elemento adicional las escaleras, lo que imprime dramatismo a este encuentro, primero que se efectuará en esta modalidad en el Tokyo Dome.

Bullet Club War Dogs ya dieron muestra de lo que son capaces en luchas de este tipo y pudieran parecer los favoritos, pero si vamos por la idea general de una renovación, los idóneos a quedarse con el cetro serían Robbie Eagles y Kosei Fujita, quienes en la gira previa lucieron muy bien en conjunto.

PREDICCIÓN: Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita y Robbie Eagles)

2. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani Stardom (c) vs. AZM Stardom

Las luchadoras de Stardom se harán presentes en una única lucha por un campeonato que sólo se expone en ocasiones especiales. De hecho, durante 2024 se expuso sólo una vez y no fue en el Tokyo Dome. Aunque la elección natural sería Mayu Iwatani, sería muy buen impulso para AZM coronarse en este escenario.

PREDICCIÓN: AZM

3. NJPW World TV Title, 3 Way Match: Ren Narita (c) vs. Jeff Cobb vs. Ryohei Oiwa vs. El Phantasmo

Ren Narita hará todo lo que esté a su alcance (legal o no) para defender la única lucha que puede llevarse House of Torture. La inclusión de El Phantasmo realmente levantó el interés en uno de los duelos menos vistosos de la cartelera, pero probablemente no esté al 100%

PREDICCIÓN: Ren Narita (y HOT)

4. Hiroshi Tanahashi Final Road Special Singles Match: Hiroshi Tanahashi vs. «King of Darkness» EVIL

Hiroshi Tanahashi mantiene ventaja en los encuentros individuales contra EVIL, pero en esta ocasión se añade el elemento de los leñadores y que la afición está molesta con el líder de HOT tras cortarle un mechón de pelo al Presidente Ace. House of Torture intervendrán a más no poder pero Hontai deberá responder con contundencia en una batalla que será más que accidentada. No hay que olvidar que también es el inicio de la gira de despedida de Tanahashi, que durará justamente un año.

PREDICCIÓN: Hiroshi Tanahashi (quien cobrará venganza por su preciado mechón perdido)



5. NEVER Openweight Title & AEW International Title: Shingo Takagi (c) vs. KONOSUKE TAKESHITA AEW (USA) (c, AEW)

La única doble lucha titular de la jornada. El campeonato NEVER es otro de los cinturones que está ávido de rostros nuevos que le den jerarquía y Konosuke Takeshita parece ser el hombre que le de ese estatus, luego de los buenos comentarios de su participación en el G1 Climax.

El encuentro será recio, desgastante y Shingo Takagi echará mano de toda su experiencia. No hay que olvidar que el ganador se enfrentará al día siguiente a otro gran batallador, Tomohiro Ishii.

PREDICCIÓN: Konosuke Takeshita



6. IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. El Desperado

La lucha por el título de la división junior puede ser la mejor y más emotiva de esta primera jornada. DOUKI se ha posicionado como un apasionado defensor e impulsor de la división que comanda, y este ascenso se ha visto reflejado con las interesantes defensas que ha sostenido y que legitiman su reinado. Sin embargo, conocemos de sobra el gran corazón de El Desperado, que es capaz de «morirse» en la raya y hacer esfuerzos sobrehumanos para salir avante de compromisos difíciles.

PREDICCIÓN: Los aficionados seremos los ganadores



7. IWGP Global Heavyweight Title: David Finlay (c) vs. Yota Tsuji

Esta es sin duda, la gran oportunidad de Yota Tsuji de hacerse de un campeonato importante y tomar la estafeta para encabezar el cambio generacional, que ya necesita. Finlay por su parte, ha tenido interesantes defensas ante Bishamon y Taichi y busca la revancha de la gran final del G1 Climax, pero… la juventud y fortaleza de Yota pueden ser el factor de desequilibrio en esta ocasión.

PREDICCIÓN: Yota Tsuji



8. Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. Hiromu Takahashi

Tuvieron que pasar cuatro años para que el esperado encuentro entre Naito y Takahashi en mano a mano pudiera llevarse a cabo, aunque su planeación viene de muchos años atrás. Quizá no llega en el mejor momento para ambos, ya que hace muy poco Naito fue intervenido quirúrgicamente. Pero el combate en sí tiene una gran carga simbólica donde el líder de LIJ entrega la estafeta a Hiromu y este da un paso adelante a la división de peso completo.

PREDICCIÓN: Hiromu Takahashi



9. IWGP World Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Shota Umino

Tras conquistar el G1 Climax, Zack Sabre Jr. decidió no esperar hasta el Tokyo Dome para coronarse como monarca máximo de NJPW. De inicio su elección pudo parecer precipitada, pero el inglés ha hecho dos defensas brillantes que le han dado la razón consolidando el gran año que tuvo.

Ahora enfrenta a Shota Umino, quien hizo su desafío titular basado en la derrota que propinó a ZSJ en el G1 Climax. Fuera de eso, el público abucheó que Umino fuera el estelarista de WK ya que consideraba que no reunía los méritos suficientes para ello y este parece el combate más gélido de la función. Está claro que Sabre no puede perder, pero para Umino es la gran oportunidad de volver a estar en la mira para convertirse en nueva estrella y salir renovado de este enfrentamiento, aunque pierda.

PREDICCIÓN: Zack Sabre Jr

Los esperamos mas tarde, para que nos acompañen a una gran velada al estilo SÚPERLUCHAS