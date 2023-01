NJPW WRESTLE KINGDOM 17 | Resultados en vivo | NJPW vs. NOAH

NJPW WRESTLE KINGDOM 17 — La segunda noche de Wrestle Kingdom 17 nuevamente pondrá frente a frente a las estrellas de New Japan Pro Wrestling y de Pro Wrestling NOAH. Serán once las batallas que engalanarán el evento, destacando la de Tetsuya Naito vs. Kenoh, y la de relevos donde el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, Kazuchika Okada, acompañado de Togi Makabe, tendrá como rivales al Campeón de Peso Completo GHW, Kaito Kiyomiya, y a Yoshiki Inamura. Un evento para la historia. La acción de Wrestle Kingdom se emite desde la Yokohama Arena, en Tokio, Japón.

El cartel completo de Wrestle Kingdom 17 in Yokohama Arena es:

Wrestle Kingdom 17 in Yokohama Arena: NJPW vs. NOAH