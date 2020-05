La empresa japonesa New Japan Pro Wrestling sigue sufriendo los efectos de las medidas sanitarias por la Pandemia del Coronavirus y en esta ocasión otro evento más se ha visto afectado, se trata de "Wrestle Dynasty".

El evento se llevaría a cabo el 22 de agosto de 2020 en el Madison Square Garden de Nueva York, pero ahora se ha pospuesto. La empresa del león no ha asignado una nueva fecha, sólo anunció que está programado para 2021.

Ayer dimos a conocer la noticia de la cancelación del torneo "Best of the Super Jr. 27", por el aplazamiento de la emergencia sanitaria en Japón y con la suspensión de Wrestle Dynasty, no hay ningún evento grande en puerta. Dominion 2020 se anunció a principios de año para hacerse el 14 de junio, pero hasta el momento no hay venta de boletos en el Osaka Castle Hall. Lo mismo se aplica a la gira "Summer Sttruggle 2020", de la que se planearon 7 espectáculos en la prefectura norte de Hokkaido en julio.

El comunicado de la postergación de Wrestle Dynasty dice así: