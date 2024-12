NJPW: «World Tag League 2024» Día 5

New Japan Pro Wrestling regresó al Tokyo Korakuen Hall para la quinta fecha del torneo «World Tag League 2024» donde se dieron enfrentamientos del Grupo A.

► «World Tag League 2024» Día 5

Jeff Cobb y Callum Newman de United Empire se enfrentaron a KENTA y Chase Owens de BULLET CLUB. La velocidad de Newman dio ventaja a su dupla, pero el BULLET CLUB respondió aislándolo. Entonces entró Cobb haciendo un despliegue de poderío quien centrpo sus ataques sobre KENTA para finalmente derrotarlo. El resultado dio la tercera victoria para United Empire.

Alex Zayne y Ryusuke Taguchi se midieron contra TMDK (Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa). Los primeros no pudieron contras la técnica y los castigos de sumisión de sus rivales, quienes no tardaron en llevarse la acalorada batalla.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se vieron sorprendidos y sufrieron su primer descalabro contra Shota Umino y Tomoaki Honma.

En la estelar, los Ingobernables de Japón (Yota Tsuji y Shingo Takagi) doblegaron a SANADA y Gabe Kidd tras una intensa refriega. Para LIJ fue su segundo resultado positivo.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2024», 24.11.2024

Tokyo Korakuen Hall

0. Shoma Kato venció a Daiki Nagai (8:35) con un Crab Hold.

1. Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask (5:21) cuando Tom colocó espaldas planas a Tiger tras la Mother of All Bombs.

2. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo vencieron a Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young (9:43) con la Double Cross de Narita sobre Young.

3. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI (6:29) con un Italian Stretch No.32 de DOUKI sobre BUSHI.

4. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima (10:12) con un Neshin Special de Fujita sobre Murashima.

5. World Tag League – Grupo A: Jeff Cobb y Callum Newman [6] vencieron a KENTA y Chase Owens [0] (10:32) con la Tour of the Island de Cobb sobre KENTA.

6. World Tag League – Grupo A: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4] vencieron a Alex Zayne y Ryusuke Taguchi [0] (17:36) con la Zach Driver de Sabre sobre Zayne.

7. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma [4] vencieron a Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4] (17:06) con un Death Rider de Umino sobre Goto.

8. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Yota Tsuji [4] vencieron a SANADA y Gabe Kidd [2] (21:43) con la Huracanrana de Tsuji sobre SANADA.

– World Tag League 2024 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Jeff Cobb y Callum Newman [6]

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]

-. Shingo Takagi y Yota Tsuji [4]

-. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [4]

-. Shota Umino y Tomoaki Honma [4]

6. SANADA y Gabe Kidd [2]

7. Alex Zayne y Ryusuke Taguchi [0]

-. KENTA y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita [4]

2. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi [2]

-. Tom Phillips y Stevie Phillips [2]

-. Taichi y TAKA Michinoku [2]

-. Great-O-Khan y HENARE [2]

-. Toru Yano y Oleg Boltin [2]

-. Mikey Nicholls y Shane Haste [2]

8. Hiroshi Tanahashi y Jado [0]