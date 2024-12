NJPW: «World Tag League 2024» Día 3

Como parte de la gira del torneo «World Tag League 2024«, New Japan Pro Wrestling llegó al Yokohama Budokan para el tercer día de competencias.

► «World Tag League 2024» Día 3

United Empire (Callum Newman y Jeff Cobb) ligaron su segundo triunfo, pasando sobre FUNKY SAUCE (Alex Zayne y Ryusuke Taguchi).

En un rápido duelo de casi cuatro minuto, BULLET CLUB War Dogs (Gabe Kidd y SANADA) obtuvieron sus primeros puntos ante BULLET CLUB (Chase Owens y KENTA).

Shota Umino hizo equipo con el veterano Tomoaki Honma para enfrentar a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa de TMDK. La lucha giró en torno a la rivalidad entre Umino y ZSJ, intercambiando golpes brutales y luchando fuera del ring. Satisfecho con el daño infligido, Umino dio el relevo a Honma para continuar el ataque, luego volvió a retomar el control de las acciones para finiquitar a Sabre con Death Rider.

En la última lucha de la jornada, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) ligaron su segunda victoria tras una intensa batalla contra Los Ingobernables de Japon (Shingo Takagi y Yota Tsuji).

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2024», 22.11.2024

Yokohama Budokan

667 Espectadores

0. Shoma Kato venció a Daiki Nagai (7:28) con un Crab Hold.

1. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori (7:03) cuando Haste colocó espaldas planas a Ishimori tras la Electric Blue.

2. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo (7:18) con un Italian Stretch No.32 de DOUKI sobre Togo.

3. Toru Yano y Oleg Boltin vencieron a Tetsuya Naito y BUSHI (6:36) con un Kamikaze de Boltin sobre BUSHI.

4. Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young vencieron a Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima (10:01) con la Native Knee de HENARE sobre Murashima.

5. World Tag League – Grupo A: Jeff Cobb y Callum Newman [4] vencieron a Alex Zayne y Ryusuke Taguchi [0] (10:44) con la Tour of the Island de Cobb sobre Taguchi.

6. World Tag League – Grupo A: SANADA y Gabe Kidd [2] vencieron a KENTA y Chase Owens [0] (3:50) con un Drill-A-Hole Piledriver de Kidd sobre Owens.

7. World Tag League – Grupo A: Shota Umino y Tomoaki Honma [2] vencieron a Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [2] (22:53) con Death Rider de Umino sobre Sabre.

8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4] vencieron a Shingo Takagi y Yota Tsuji [2] (15:40) con la Itadaki Kari de YOSHI-HASHI sobre Takagi.

– World Tag League 2024 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Jeff Cobb y Callum Newmann [4]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [4]

3. Shingo Takagi y Yota Tsuji [2]

-. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [2]

-. Shota Umino y Tomoaki Honma [2]

-. SANADA y Gabe Kidd [2]

7. Alex Zayne y Ryusuke Taguchi [0]

-. KENTA y Chase Owens [0]

Grupo B:

1. «King of Darkness» EVIL y Ren Narita [2]

-. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi [2]

-. Tom Phillips y Stevie Phillips [2]

-. Taichi y TAKA Michinoku [2]

5. Hiroshi Tanahashi y Jado [0]

-. Great-O-Khan y HENARE [0]

-. Toru Yano y Oleg Boltin [0]

-. Mikey Nicholls y Shane Haste [0]