NJPW: «World Tag League 2024» Día 2

New Japan Pro Wrestling llegó a la Funabashi Arena para la segunda fecha de la «World Tag League 2024«, con el arranque de actividades del Grupo B.

► «World Tag League 2024» Día 2

Inició la competencia en el Grupo B, The Natural Classics (Stevie Filip y Tom Filip) sorprendieron en su presentación, derrotando a los experimentados Hiroshi Tanahashi y Jado.

Just 4 Guys (Taichi y TAKA Michinoku) lograron un importante resultado a doblegar a United Empire (Great-O-Khan y HENARE) los actuales monarcas de la categoría. Taichi y TAKA pudieron reponerse del dominio de los campeones y remontar.

Toru Yano y Oleg Boltin se midieron contra EVIL y Ren Narita de H.O.T. Desde el principio, EVIL y Narita usaron sus triquiñuelas, aunque Yano y Boltin lograron oponer resistencia y responder. Entonces, intervino Dick Togo atacando a Yano golpeándolo arteramente. Y EVIL, junto con Togo, finiquitaron a Yano con un Magic Killer.

En el turno principal, Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi) se enfrentaron a Mikey Nichols y Shane Haste de TMDK. La versatilidad de Takahashi y la contundencia de Naito fueron factores para que la balanza se inclinara a su favor.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2024», 21.11.2024

Funabashi City General Gymnasium (Funabashi Arena)

565 Espectadores

0. Masatora Yasuda vs. Daiki Nagai – Finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

1. Jeff Cobb, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Alex Zayne, Ryusuke Taguchi y Katsuya Murashima (6:08) con un Fisherman’s Buster de Newman sobre Murashima.

2. KENTA, Chase Owens y Taiji Ishimori vencieron a SANADA, Gabe Kidd y Gedo (7:26) con la C-Trigger de Owens sobre Gedo.

3. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Shoma Kato (9:16) con un Crab Hold de BUSHI sobre Kato.

4. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Kosei Fujita vencieron a Shota Umino, Tomoaki Honma y Tiger Mask (9:36) con THE GRIP de Oiwa sobre Tiger.

5. World Tag League – Grupo B: Tom Phillips y Stevie Phillips [2] vencieron a Hiroshi Tanahashi y Jado [0] (12:49) con una Figure-Four Leglock de Tom sobre Jado.

6. World Tag League – Grupo B: Taichi y TAKA Michinoku [2] vencieron a Great-O-Khan y HENARE [0] (10:50) con la Black Mephisto de Taichi sobre O-Khan.

7. World Tag League – Grupo B: «King of Darkness» EVIL y Ren Narita [2] vencieron a Toru Yano y Oleg Boltin [0] (10:58) cuando EVIL colocó espaldas planas a Yano tras un Magic Killer.

8. World Tag League – Grupo B: Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi [2] vencieron a Mikey Nicholls y Shane Haste [0] (16:12) con la Destino de Naito sobre Haste.