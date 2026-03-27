NJPW: Will Ospreay reaparece tras dos años

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que la superestrella de All Elite Wrestling, Will Ospreay, reaparecerá en Japón tras dos años de ausencia.

► Will Ospreay se presentará en Sakura Genesis 2026

Esto sucederá el 4 de abril en el curso del evento Sakura Genesis 2026 en el Ryogoku Kokugikan de Tokio. En dicho evento, Ospreay se reunirá con antiguos sus compañeros de United Empire, Great-O-Khan y HENARE, para un combate de tríos donde se enfrentarán a Yuya Uemura, Taichi y El Desperado.

Esta será la reaparición de Ospreay en NJPW luego de más de dos años. El luchador inglés estuvo en la empresa del león desde 2016 hasta el 11 de febrero de 2024, cuando tuvo su último combate en The New Beginning In Osaka.

Will Ospreay regresó hace poco a la actividad luchística, ya que fue sometido a una cirugía de cuello, misma que lo mantuvo alejado siete meses de los encordados. Durante su convalecencia, Ospreay manifestó que una vez que tuviera el alta médica, le gastaría luchar tanto en AEW como en NJPW. El 5 de enero, durante la función «New Year Dash!», Ospreay apareció tras la sexta lucha y se encaró con Callum Newman, actual líder de United Empire.