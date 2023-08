Luego de su participación en la lucha estelar de las semifinales del G1 Climax 33, donde cayó ante Tetsuya Naito, Will Ospreay hizo una inédita declaración tras bambalinas.

Ya en backstage, Will Ospreay mostró a todo el cinturón del Campeonato de Peso Completo del Reino Unido IWGP.

Éste cinturón tiene el mismo diseño del Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos, que conquistó en mayo en Forbidden Door 2023 tras superara a Kenny Omega, pero luce la bandera del Reino Unido y reemplaza las palabra Estados Unidos por Reino Unido.

El movimiento se produce solo dos semanas antes del evento All In de AEW en el estadio de Wembley en Londres.

Pero Ospreay justificó su acción con las siguientes palabras:

El cinturón no hace al hombre, el hombre hace al cinturón, y estoy harto de llevar algo a lo que no tengo apego. No quiero llevar esta bandera (la de Estados Unidos). He estado en Estados Unidos y he sido el mejor del mundo. Canadá, Europa, Australia y Japón: soy el mejor del mundo. El mejor del mundo es del Reino Unido. Entonces, para el comité IWGP, tengan el cinturón de título de Estados Unidos, no lo quiero. Quiero un campeonato que se adapte a mis necesidades.

Iba a revelar esto cuando venciera a Naito, pero suceden cosas. Soy el mejor del mundo y quiero este campeonato.

Este es mi campeonato. Esto significa que soy el mejor del mundo. He vencido a Kenny Omega, he vencido a Okada, los he vencido a todos. Entonces, si alguien en el mundo piensa que es mejor que yo, campeonato en juego, vences a Will Ospreay y me quitas esto, y sólo así eres el mejor del mundo.