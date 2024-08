NJPW: Virus y Hechicero vs TMDK en Capital Collision

New Japan Pro Wrestling ha dado a conocer que el Campeonato de Parejas de Peso Abierto STRONG se pondrá en juego en «Capital Collision 2024«.

► Dupla mexicana serán los retadores de TMDK

Los actuales monarcas de la categoría, TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) pondrán en juego el título por primera vez en su segundo reinado, esta vez enfrentando a la pareja mexicana conformada por Hechicero y Virus.

Este nuevo duelo titular se agrega al cartel que se ha ido conformando para presentarse el 30 de agosto en Washington. D.C. en el Entertainment & Sports Arena.

El Pequeño Maestro y el Alquimista del Ring lanzaron su desafío el pasado viernes donde, dando continuidad a su rivalidad con Zack Sabre Jr., ahora lo hacen extensivo a TMDK, el grupo que el inglés que lidera. Por este motivo, los estetas mexicanos pidieron una oportunidad titular.

Tanto Hechicero como Virus ya han enfrentado de forma individual a Sabre, como dupla, se presentaron en Fantasticamania USA donde se impusieron al propio ZSJ y a Bad Dude Tito. Ahora tienen la confianza de hacer este reto de campeonato.

NJPW oficializó el duelo y ésta lucha se añade al cartel, que va como sigue:

NJPW «CAPITAL COLLISION» 30.08.2024

Entertainment & Sports Arena, Washington, DC, USA

-. Trish Adora vs. Hanako.

-. Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

-. Zack Sabre Jr. vs. Titán.

-. NJPW Strong Openweight Tag Team Title: Shane Haste y Mikey Nicholls (c) vs. Hechicero y Virus

-. NJPW Strong Women’s Title: Mercedes Moné (c) vs. X

-. NJPW Strong Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Lio Rush

