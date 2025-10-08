NJPW vende 20,000 boletos para WK20 en su primer día de ventas

Iniciando el mes de octubre, New Japan Pro Wrestling comenzó la venta de boletos para su magno evento «Wrestle Kingdom 20″ que se realizará el 4 de enero de 2026 en el Tokyo Dome.

► Inició venta de boletos para Wrestle Kingdom 20

La empresa del león anunció que en su primer día de ventas, se han vendido más de 20,000 accesos. Sin duda alguna, mucho influyó que en el evento se dará la lucha de retiro de Hiroshi Tanahashi, actual presidente de NJPW, quien se despide tras 26 años de carrera.

Esta cifra es significativa ya que representa casi el total de entradas del año pasado (24107 asistentes) a Wrestle Kingdom 19, y a poco más de tres meses de que se lleve a cabo el evento.

Hasta el momento, NJPW promociona el retiro de Tanahashi como una gira de un año que culminará en el Tokyo Dome, aunque se descono el rival que enfrentará en su lucha final. El «Ace of Universe» pidió que su último combate sea en mano a mano.

Además, en el magno evento se dará el debut luchístico de Aaron Wolf, el medallista de oro olímpico de judo en 2020. Wolf pisará un ring de forma profesional justo a los seis meses del inicio de su entrenamiento profesional en el Dojo de NJPW en Tokio.