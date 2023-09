NJPW: United Empire doblega a LIJ

New Japan Pro Wrestling reapareció en el Tokyo Korakuen Hall, continuando con la gira «Road to Destruction 2023».

► «Road to Destruction 2023»

Yoshinobu Kanemaru fue reemplazado por DOUKI en el cuarto combate. Los Just 5 Guys atacaron a sus oponentes antes del encuentro y Kanemaru sufrió una lesión en la rodilla.

Por segunda ocasión en esta gira, Zack Sabre Jr. defendió el Campeonato de la TV NJPW World; esta vez respondió al desafío que hizo el veterano Satoshi Kojima. El inglés llegó a su defensa catorce.

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii salieron con la mano en alto en su segunda defensa del Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER tras superar al Team NJPW (Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tiger Mask).

En la batalla principal se dio un duelo de eliminación entre United Empire (Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman) contra Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI). United Empire hizo una gran labor de equipo, por lo que no tardaron en alzarse con el triunfo.



Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO DESTRUCTION», 09.09.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Ryusuke Taguchi y YOH vencieron a DOUKI y TAKA Michinoku (8:41) con un Black Hole Vacation de YOH sobre TAKA.

2. Yuji Nagata, Shota Umino, Master Wato y Tomoaki Honma derrotaron a Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado y Yuto Nakashima (12:03) con un Death Rider de Umino sobre Nakashima.

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano vencieron a Mikey Nicholls, Shane Haste y Bad Dude Tito (9:58) cuando Goto colocó espaldas planas a Tito tras la Shoto.

4. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO derrotaron a SANADA, Taichi y DOUKI (8:25) con un EVIL de EVIL sobre DOUKI.

5. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) venció a Satoshi Kojima (12:07) con un Armbar defendiendo el título

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Match: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) derrotaron a Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tiger Mask (17:46) con un Vertical Drop Brainbuster de Ishii sobre Tenzan defendiendo el título

7. Elimination Match: Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman vencieron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (27:44). Takagi eliminó a Newman con una Pumping Bomber (14:58). O-Khan y Takagi cayeron por encima de la tercera cuerda (18:35). BUSHI eliminó a HENARE lanzándolo por encima de la tercera cuerda (19:25). Ospreay eliminó a BUSHI con un Hidden Blade (19:48). Ospreay y Tsuji cayeron por encima de la tercera cuerda (23:50). Cobb eliminó a Takahashi lanzándolo por encima de la tercera cuerda (25:11). Cobb eliminó a Naito lanzándolo por encima de la tercera cuerda (27:44)