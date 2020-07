El 12 de julio, un día después de la gran final de la "New Japan Cup 2020", NJPW presentará su magno evento "Dominion", desde el Osaka Castle Hall.

► "Dominion"

Será el segundo evento con la presencia de aficionados, luego de que en marzo se diera la suspensión de funciones por la declaratoria del estado de emergencia por la Pandemia del Coronavirus.

Hay que recordar que el recinto del Osaka Castle Hall sólo se ocupará en el 30% de su capacidad, por las restricciones sanitarias vigentes. No se ha revelado la cartelera completa, ya que esa se dará a conocer el día del evento. Solamente se ha informado de las tres luchas principales, mismas que serán de campeonato.

Shingo Takagi expondrá por segunda ocasión el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Su rival en turno será SHO, quien tiene su primera oportunidad titular de manera individual. La manera que se desarrolló la rivalidad fue interesante, ya que SHO echó a Takagi de la New Japan Cup 2020 en la primera ronda, triunfo que le animó a desafiar al integrante de LIJ. Llama la atención ver a SHO desempeñarse fuera del dueto de Roppongi 3K.

Otro duelo que sacará chispas es la disputa por el Campeonato de Parejas IWGP entre los actuales monarcas Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi ante Taichi y Zack Sabre, de Suzuki Army. Ésta será la primera ocasión que los campeones exponen su cetro desde que lo conquistaran en febrero. El impredecible Taichi se hizo cargoo de Tanahashi y Sabre en la New Japan Cup 2020 eliminándolos en la primera y segunda ronda respectivamente, por lo que no duda en repetir la dosis apoyado del estilo recio y técnico de Zack Sabre Jr.

En el turno estelar, Tetsuya Naito pondrá en juego por segunda ocasión, el Double Gold Dash (Campeonato de Peso Completo IWGP y Campeonato Intercontinental IWGP) contra el ganador de la New Japan Cup 2020, que saldrá entre EVIL y Kazuchika Okada.

El cartel parcial va como sigue

NJPW "Dominion IN OSAKA CASTLE HALL", 12.07.2020 (WPW/TV Asahi Ch. 2/NJPW World)

Osaka Castle Hall

- NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. SHO

- IWGP Tag Team Title: Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi (c) vs. Zack Sabre Jr. y Taichi

- IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: Tetsuya Naito (c) vs. Okada/EVIL