NJPW: Tras una recia lucha, Yota Tsuji es doble monarca

El Campeón Global de Peso Competo IWGP de New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji, doblegó al Campeón Mundial Peso Completo IWGP, Konosuke Takeshita, para convertirse en doble monarca.

► Yota Tsuji es doble monarca

De esta manera, Yota Tsuji se posicionó en el peldaño más alto de la empresa, consolidándose como un nuevo as en el Tokyo Dome. Sin embargo, tras el combate, fue noqueado por Jake Lee, quien regresó ese mismo día. La atención se centra en los nuevos acontecimientos en la batalla por los dos títulos principales.

Esta era la segunda vez que ambos defendían sus títulos, y fue una batalla de poder a poder. Incluso después de 20 minutos de combate, ninguno cedía un ápice, y la batalla continuó de un lado a otro. Tsuji luchó contra los feroces ataques de su oponente, pero al final logró asegurar una tenaz victoria por sumisión con un Crab Hold.

Con los dos títulos en la mano, Tsuji envió un apasionado mensaje a Takeshita al salir del ring: -‘Tus ojos no están muertos en absoluto. Durante la pelea, me di cuenta de que no quiero perder contra ti’-. El nuevo campeón, quien había declarado antes del combate que quería recuperar el título Mundial de Peso Completo IWGP», declaró:

Crecí en este ring. Estoy aquí hoy gracias a todos los fans que me apoyan y gracias a NJPW. Soy Yota Tsuji, Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y Campeón Global de Peso Completo IWGP.

Sin embargo, justo cuando el nuevo monarca, que por fin había cumplido su anhelado sueño de convertirse en el máximo campeón de la organización por primera vez, declaraba su determinación fue atacado repentinamente por la espalda por Jake Lee, quien acababa de regresar ese día, y fue derribado. Luego, se apoyó en el hombro de un Young Lion y abandonó el ring en silencio.