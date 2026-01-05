NJPW: Tras mas de un año de ausencia, Jake Lee reaparece en WK20

En el curso de Wrestle Kingdom 20, durante la tercera lucha, United Empire enfrentó a la coalisión de No afiliados y Bullet Club War Dogd, y ahí se dio el retorno del luchador Jake Lee.

► Jake Lee regresó tras una larga ausencia por lesión

En esa lucha se dio continuidad a la rivalidad entre United Empire contra el Bullet Club War Dogs y los No afilaidos.

Jake Lee fue el luchador sorpresa y retornó tras una larga ausencia de un año y cuatro meses, debido a una lesión de rodilla que sufrió en septiembre de 2024 y fue el último en ingresar al ring, acompañando a Great-O-Khan, Callum Newman, Henare y Andrade El Ídolo.

Antes de su lesión Lee estaba afiliado a War Dogs, incluso con Gabe Kidd había integrado un dueto al que denominaban Mad Bastards.

En esta ocasión, Lee, junto con sus compañeros, combatió al combinado de Shingo Takagi, David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney y Hiromu Takahashi. Fue una batalla caótica entre ambos equipos, y al momento de la definición conectó una fuerte patada en la cara a Hiromu Takahashi para la cuenta de tres.

Tras bambalinas, el luchador sólo se presentó: -‘Jake Lee, de vuelta de unas vacaciones infernales»,’- pero por lo demás permaneció en silencio. Cuando la prensa le preguntó porqué decidió incorporarse a United Empire, simplemente levantó el dedo índice y guardó silencio. En cualquier caso, United Empire estuvo al borde del colapso en los últimos años debido a una serie de salidas y ausencias, pero no cabe duda de que finalmente empezó a dar señales de resurgimiento y consolidación.

Más tarde, tras concluir la lucha semifinal, Jake Lee se hizo presente atacando por la espalda al flamante doble monarca máximo Yota Tsuji, en clara señal de que quiere sus cinturones.