Luego de la traición de EVIL a Los Ingobernables de Japón, se cuestionó sobre el destino del campeonato que compartía con Shingo Takagi y BUSHI. NJPW anunció un Torneo por el Campeonato de Tercias NEVER tras declararlo vacante.

Ya desde la primera entrevista que EVIL dio como doble monarca, después de Dominion; el flamante monarca máximo declaró que ya no tenía ningún interés por conservar el título de tercias.

Por tal motivo, NJPW anunció que efectuará un torneo de adjudicación para nombrar nuevos campeones. Contenderán ocho equipos en una ronda eliminatoria que será los días 6 y 7 de agosto, las semifinales para el día 8 y la ronda final tendrá lugar el 9 del mismo mes. Toda la competencia se desarrollará en el Tokyo Korakuen Hall.

► Torneo por el Campeonato de Tercias NEVER -Equipos Participantes

Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO (CHAOS)

Yujiro Takahashi, Jado y Gedo (Bullet Club)

SANADA, Shingo Takagi y BUSHI (Los Ingobernables de Japón)

Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI (Suzuki Army)

Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Master Wato (Team NJ)

Taichi, Zack Sabre Jr. y Yoshinobu Kanemaru (Suzuki Army)

Togi Makabe, Tomoaki Honma y Satoshi Kojima (Team NJ)

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI (CHAOS)

► Torneo por el Campeonato de Tercias NEVER - Calendario de Encuentros

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 06.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Yuji Nagata vs. Gabriel Kidd

2. Hiroyoshi Tenzan y Master Wato vs. Ryusuke Taguchi y Yota Tsuji

3. Satoshi Kojima, Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI

4. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Yuya Uemura vs. Taichi, El Desperado y Yoshinobu Kanemaru

5. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO vs. Yujiro Takahashi, Jado y Gedo (A)

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: SANADA, Shingo Takagi y BUSHI vs. Minoru Suzuki, El Desperado y DOUKI (B)

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 07.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

- NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Master Wato vs. Taichi, Zack Sabre Jr.y Yoshinobu Kanemaru (C)

- NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Round 1: Togi Makabe, Tomoaki Honma y Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI (D)

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 08.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

- NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Semifinal: (A) vs. (B)

- NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Semifinal: (C) vs. (D)

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 09.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

- NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Final: