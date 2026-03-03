NJPW: Tomohiro Ishii lesionado, fuera de la New Japan Cup 2026

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que el luchador japonés y una de sus superestrellas, Tomohiro Ishii se encuentra lesionado.

► Tomohiro Ishii se perderá la New Japan Cup 2026

Según el reporte de la empresa del león, el también conocido como «Stone Pitbull«, se encuentra lesionado del cuello, lo que le impide participar en toda la gira de la competencia.

Tomohiro Ishii luchó el fin de semana, en el curso del evento «The New Beginning USA» en Trenton, New Jersey, donde perdió el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG ante Oleg Boltin.

En octubre sufrió una dislocación de hombre en un evento de AEW enfrentando a PAC, que lo mantuvo fuera de acción hasta Wrestle Kingdom 20, donde luchó en el Rambo de tercias.

Dentro de la New Japan Cup, Ishii enfrentaría al ganador del combate entre Ren Narita vs. Taichi en la segunda ronda, ya que no vería acción en la primera. Será ahora el experimentado Satoshi Kojima quien ocupará su lugar. No se ha revelado el tiempo que Ishii estará alejado de los cuadriláteros.

En su comunicado, NJPW señaló:

Gracias por apoyar a New Japan Pro Wrestling. Tomohiro Ishii, quien tenía previsto luchar en la New Japan Cup este mes después de pasar a la primera ronda, sufrió una lesión en el cuello y estará ausente durante toda la gira. Pedimos disculpas a los fanáticos que esperaban ver a Ishii luchar y agradecemos su comprensión. Satoshi Kojima sustituirá a Ishii durante el torneo New Japan Cup y se enfrentará al ganador del duelo entre Ren Narita y Taichi en la segunda ronda el 12 de marzo en Takamatsu. NJPW se une a los fanáticos para desearle a Ishii una pronta y completa recuperación.