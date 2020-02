New Japan Pro Wrestling dio a conocer los carteles para la gira «New Japan Road» donde se pondrán en juego cuatro campeonatos, así como los de las funciones especiales de despedida del réferi Tiger Hattori y el gladiador Manabu Nakanishi.

El 19 de febrero se llevará a cabo la función conmemorativa del retiro de Tiger Hattori, tras una fructífera carrera profesional de 40 años. Primero se tenía contemplado que se despidiera en Wrestle Kingdom 14, luego optó por tener una función especial en el Korakuen Hall de Tokio.

Serán dos los combates estelares donde Hattori verá acción. En el turno semifinal, el TEAM NJ comandado por Hiroshi Tanahashi se medirá al Bullet Club (Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga y Tanga Loa)

Para la estelar, CHAOS (Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y Hirooki Goto) chocarán contra Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA y Shingo Takagi)

El cartel completo queda así:

NJPW «TIGER HATTORI REFEREE RETIREMENT COMMEMORATION SHOW», 19.02.2020 (NJPW World)

Tokyo Korakuen Hall

1. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Toa Henare vs. Yota Tsuji, Yuya Uemura & Gabriel Kidd

2. Will Ospreay, SHO & YOH vs. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi & Rocky Romero

3. Juice Robinson, David Finlay & YOSHI-HASHI vs. «King of Darkness» EVIL, Hiromu Takahashi & BUSHI

4. Manabu Nakanishi Final Korakuen Hall I: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Yuji Nagata vs. Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

5. Tiger Hattori Referee Retirement Match I: Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Toru Yano & Colt Cabana vs. Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga & Tanga Loa

6. Tiger Hattori Referee Retirement Match II: Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Tetsuya Naito, SANADA & Shingo Takagi

.

La gira «New Japan Road» comenzará al día siguiente en el mismo recinto. Roppongi 3K (SHO y YOH) expondrán por segunda ocasión El Campeonato Jr. de Parejas IWGP, en esta ocasión enfrentarán a su «representante» Rocky Romero quien se asociará con Ryusuke Taguchi.

Además, Shingo Takagi pondrá en juego el Campeonato de Peso Abierto NEVER ante el siempre peligroso Tomohiro Ishii.

El cartel completo queda como sigue:

NJPW, 20.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Yota Tsuji vs. Gabriel Kidd

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Will Ospreay & Yuya Uemura vs. Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

3. Kazuchika Okada, Toru Yano & Colt Cabana vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Toa Henare

4. Manabu Nakanishi Final Korakuen Hall II: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Yuji Nagata & Tiger Mask vs. Tetsuya Naito, «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

5. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Juice Robinson & David Finlay vs. Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga & Tanga Loa

6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO & YOH (c) vs. Ryusuke Taguchi & Rocky Romero

7. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Tomohiro Ishii

,

Por tercer día consecutivo, NJPW ofrecerá un evento más en el Tokyo Korakuen Hall. Los Ingobernables de Japón (EVIL, Shingo Takagi y BUSHI) se confrontarán con Toru Yano, Colt Cabana y Ryusuke Taguchi poniendo en disputa el Campeonato de Tercias NEVER. Esta será la segunda defensa titular que LIJ hará de éste título.

Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) responderán al desafío por el Campeonato de Parejas IWGP, enfrentando a Hiroshi Tanahashi y Kota Ibushi.

El cartel completo queda así:

NJPW, 21.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Tiger Mask & Gabriel Kidd vs. Yota Tsuji & Yuya Uemura

2. Juice Robinson, David Finlay, SHO & YOH vs. Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

3. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Toa Henare vs. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto & YOSHI-HASHI

4. Manabu Nakanishi Final Korakuen Hall III: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Yuji Nagata vs. Jay White, Bad Luck Fale, Jado & Gedo

5. Kazuchika Okada, Will Ospreay & Rocky Romero vs. Tetsuya Naito, SANADA & Hiromu Takahashi

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi & BUSHI (c) vs. Toru Yano, Colt Cabana y Ryusuke Taguchi

7. IWGP Tag Team Title: Tama Tonga & Tanga Loa (c) vs. Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi

.

El veterano Manabu Nakanishi pondrá punto final a 27 años de carrera profesional con una gran función que también se desarrollará en el Tokyo Korakuen Hall.

En su lucha de despedida unirá fuerzas con Yuji Nagata y el TenKoji (Satoshi Kojima y Hiroyoshi Tenzan) chocando contra un combinado de estrellas actuales (Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi y Hirooki Goto)

El cartel completo queda así:

NJPW «MANABU NAKANISHI RETIREMENT COMMEMORATION SHOW», 22.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

1. Tiger Mask & Gabriel Kidd vs. Yota Tsuji & Yuya Uemura

2. Toru Yano, Colt Cabana, Ryusuke Taguchi & Rocky Romero vs. Minoru Suzuki, Taichi, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

3. Toa Henare, SHO & YOH vs. SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

4. Juice Robinson, David Finlay, Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga & Tanga Loa

5. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Will Ospreay vs. Tetsuya Naito, «King of Darkness» EVIL & Shingo Takagi

6. Manabu Nakanishi Retirement Match: Manabu Nakanishi, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima & Yuji Nagata vs. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & Hirooki Goto