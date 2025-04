NJPW: Titán, último invitado al BOSJ 32

El flamante Campeón Universal 2025, Titán, fue confirmado como el último participante para competir en el magno torneo anual individual «Best of the Super Jr. 32» de New Japan Pro Wrestling.

► Titán reaparece en el BOSJ

Esto fue dado a conocer en el curso de la función que la empresa del león presentó en el recinto del Gran Messe Kumamoto como parte de la gira «Road to Wrestling Dontaku 2025».

De esta manera, Titán es el representante del CMLL con más apariciones en esta histórica competencia, ya que esta será su sexta intervención, cuarta de forma consecutiva.

El también integrante de Los Ingobernables de Japón, compitió por primera vez en el BOSJ XX en 2013, siendo eliminado en cuartos de final. De ahí pasaron seis años, regresando en el BOSJ XXVI llegando a semifinales.

A partir de 2022 aseguró su presencia de forma consecutiva llegando en el BOSJ 30 a la gran final, donde desafortunadamente cayó ante Master Wato.

«Ei Inmortal» espera tener mejor suerte en la edición de este año, aunque no será nada fácil, ya que quedó ubicado en el el Grupo B, donde enfrentará a Ryusuke Taguchi, Kevin Knight, El Desperado (monarca de la categoría), Robbie Eagles, YOH, Taiji Ishimori, Nick Wayne y MAO.