NJPW: Titán reaparece en Japón

El luchador mexicano Titán del Consejo Mundial de Lucha Libre, retornó a Japón con New Japan Pro Wrestling para participar en la gira «Road to King of Pro Wrestling«.

► Inició la gira «Road to King of Pro Wrestling»

En la lucha coestelar, los actuales campeones de Parejas IWGP, Yuto-Ice y OSKAR, se enfrentaron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma en un combate sin título. Uemura pudo encarar a los nuevos campeones, ya que se enfrentará a Shota Umino el 13 de octubre y retará a The Knockout Brothers por el Campeonato de Parejas IWGP. OSKAR terminó el combate tras aplicarle una llave dormilona a Honma, lo que provocó que el árbitro detuviera el combate y les diera la victoria a los Campeones de Parejas de IWGP.

En el turno principal se llevó a cabo un duelo por equipos de cuatro contra cuatro donde los No afiliados (Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Titán) se enfrentaron a David Finlay, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo del Bullet Club War Dogs. Este combate sirvió como preliminar para Tsuji y Kidd, ya que ambos se enfrentarán el 13 de octubre en King of Pro-Wrestling 2025 por el Campeonato Global IWGP de Kidd. Yota Tsuji, con el firme respaldo de sus compañeros, fue quien definió la lucha sometiendo a Gedo con la Gene Blaster.

El mexicano Titán reapareció con NJPW luego de cinco meses, volviendo a reunirse con sus ex compañeros de LIJ y teniendo un destacado papel. Su anterior visita coincidió con su participación en el torneo Best of the Super Jr. 32, donde no logró pasar de la fase de grupos.

Tras esta presentación, Titán manifestó:

Con la bendición de Dios, estoy de vuelta en Japón. Una nueva aventura está por comenzar. Como siempre, me entrego por completo a mis fans japoneses. Los quiero, son increíbles fans. Los fans de New Japan Pro-Wrestling son los mejores. Espero con ansias nuevas cosas y sorpresas. El Inmortal ha transformado a cada fan en este lugar en el mundo de El Inmortal.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO KING OF PRO-WRESTLING 2025», 04.10.2025

Tokkei Security Hiratsuka General Gymnasium

777 Espectadores

1. Katsuya Murashima y Tatsuya Matsumoto vencieron a Masatora Yasuda y Zane Jay (7:58) con un Crab Hold de Murashima sobre Jay.

2. Shota Umino venció a Daiki Nagai (9:41) con un Lariat.

3. Drilla Moloney y Clark Connors vs. SANADA y Yoshinobu Kanemaru – finalizó en doble conteo fuera (5:02).

4. El Phantasmo y Jado vencieron a Hiroshi Tanahashi y Shoma Kato (10:02) con la Thunder Kiss ’86 de Phantasmo sobre Kato.

5. Oleg Boltin, Toru Yano, El Desperado, KUUKAI y Tiger Mask vencieron a «King of Darkness» EVIL, Don Fale, SHO, DOUKI y Dick Togo (9:23) con la Cancion de Cuna de KUUKAI sobre Togo.

6. Yuto-Ice y OSKAR vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (14:07) por detención arbitral (OSKAR venció a Honma).

7. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Titan vencieron a David Finlay, Gabe Kidd, Taiji Ishimori y Gedo (13:22) nach un Gene Blaster de Tsuji sobre Gedo.