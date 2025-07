NJPW: Tiger Mask IV se retirará en 2026

El veterano luchador japónés Tiger Mask IV anunció su retiro luchístico para el próximo año. Esto sucedió tras su participación en el cierre de la gira «New Japan Soul» de New Japan Pro Wrestling.

Tiger Mask enfrentó a Hiroshi Tanahashi en un combate donde justamente se celebraron 30 años de su debut luchístico aniversario de debut. Esta fue su primera lucha individual en 19 años contra Tanahashi, quien se retirará en el Tokyo Dome el 4 de enero del próximo año.

El veterano enmascarado, usó desde el inicio sus característicos golpes afilados, el Tiger Driver y otras feroces técnicas para luchar sin notar la diferencia de peso. Continuó atacando las piernas y conectando patadas bajas, pero fue contraatacado con una Honda Blade, lo que permitió revertir la situación. De alguna manera logró levantarse y asestó una poderosa bofetada, pero al final, quedó exhausto tras recibir un High Fly Flow del Ace of Universe.

Ya en backstage, Tiger Mask hizo un anuncio inesperado:

Quería demostrar mi determinación, pero me pregunto si lo logré. Llevo 30 largos años como Tiger Mask, pero he decidido retirarme en julio del año que viene.

Ya no estoy satisfecho con el Tiger Mask que he estado construyendo desde mi debut. No quiero usar mi lesión como excusa. Quiero aprovechar el año que me queda para mostrar un Tiger Mask mejor que nunca.