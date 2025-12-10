NJPW: Tiger Mask anunciado para la Jersey J Cup 2026

El veterano luchador enmascarado de New Japan Pro Wrestling, Tiger Mask IV, fue anunciado para competir en la edición 2026 de la Jersey J-Cup organizado por GCW/JCW.

► Tiger Mask invitado a la Jersey J-Cup 2026

La Jersey J-Cup, es un torneo anual de lucha libre profesional que se celebra en Nueva Jersey, generalmente durante el mes de febrero. Inspirada en la Super J-Cup de NJPW, es el segundo torneo de lucha libre independiente activo más antiguo de Estados Unidos, después del Torneo Super 8 de la East Coast Wrestling Association.

Para la edición 2026, la Jersey J-Cup se desarrollará el 6 y 7 de febrero en el White Eagle Hall en Jersey City, Nueva Jersey.

Este torneo es exclusivo para luchadores de peso junior (menos de 100 kg) y hasta el momento se ha confirmado la participación de varios luchadores de la escena independiente norteamericana como:

Jonathan Gresham

Travis Williams

Judas Icarus

Jordan Oliver

Alec Price

Man Like Dereiss

Erick Stevens

Adam Priest

Tommy Billington

Y ahora se suma el veterano luchador japonés, cuarta encarnación del popular personaje de ánime. Es importante señalar que durante 2026 Tiger Mask IV se despedirá de los encordados luego de 30 años de actividad luchística.

Las ediciones de 2024 y 2025 de la Jersey J-Cup fueron ganadas por la espectacular luchadora Masha Slamovich.