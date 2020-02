El cierre de la gira «The New Beginning in USA«, organizada por NJPW, ocurrió en el Coca-Cola Roxy de Atlanta, Georgia, donde hubo una disputa titular, además de otros duelos muy interesantes, con luchadores invitados especiales de otras empresas.

El «Ace of Universe» Hiroshi Tanahashi hizo equipo con los veteranos de Rock N’Roll Express (Ricky Morton y Robert Gibson) para dar cuenta de TJP, Alex Zayne y Clark Connors.

En mano a mano especial, Jeff Cobb derrotó a Lance Archer luego de una intensa guerra de poder a poder de casi 18 minutos de duración.

La batalla principal fue la disputa por el Campeonato de Parejas IWGP. Juice Robinson y David Finlay expusieron por primera vez este cetro que conquistaran en WK14, concediendo revancha directa a los monarcas precedentes, Tama Tonga y Tanga Loa. La lucha fue recia pero Gedo intervino a favor de GOD, hecho que desbalanceó a los monarcas que irremediablemente cayeron. Los nuevos monarcas celebraron con Gedo la reconquista de su cetro.

Los resultados completos son:

NJPW «The New Beginning in USA», 01.02.2020

Atlanta Coca-Cola Roxy, Georgia, USA

Asistencia: 855 Espectadores

1. Satoshi Kojima y Yuji Nagata vencieron a Ren Narita y Alex Coughlin (10:57) con un Backdrop Hold de Nagata sobre Coughlin.

2. YOSHI-HASHI derrotó a Misterioso (10:57) con un Butterfly Lock.

3. Toru Yano y Colt Cabana vencieron a Yujiro Takahashi y Jado (9:40) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Takahashi.

4. Chase Owens derrotaron a Rocky Romero (17:37) con un Package Driver.

5. Hiroshi Tanahashi, Ricky Morton y Robert Gibson vencieron a TJP, Alex Zayne y Clark Connors (13:19) con High Fly Flow de Tanahashi sobre Connors.

6. Jeff Cobb derrotó a Lance Archer (17:55) con la Tour of the Island.

7. IWGP Tag Team Title: Tama Tonga y Tanga Loa vencieron a Juice Robinson y David Finlay (c) (18:44) cuando Tonga colocó espaldas planas a Finlay – conquistando entre título