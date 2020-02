Por segundo día consecutivo, el Hokkaido Prefectural Sports Center de Sapporo fue el recinto para «The New Beginning in Sapporo» de NJPW..

En duelo de cuartetas, Jon Moxley, SHO, YOH y Ryusuke Taguchi se impusieron a Minoru Suzuki, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI. Pero la batalla giró en torno a la rivalidad de Mox y Suzuki quienes se tundieron con todo.

Los ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi) mantuvieron su dominio sobre el Bullet Club (KENTA, Jay White y Taiji Ishimori).

En duelo de ingleses, Zack Sabre Jr. retuvo el Campeonato Británico de Peso Completo superando magistralmente a Will Ospreay. Éste último falló en su tercer intento por querer apoderarse de éste cinturón.

En el turno principal, Kazuchika Okada dio cuenta de Taichi. Ambos gladiadores no sostenían un encuentro individual desde hace once años. Okada poco a poco tomó el rumbo de la contienda hasta que la finiquitó con Rainmaker.

Los resultados completos son :

NJPW «THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES», 02.02.2020

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

Asistencia: 5,690 Espectadores

1. Toa Henare venció a Yota Tsuji (8:16) con la TOA Bottom.

2. Hiroyoshi Tenzan, Manabu Nakanishi y Tiger Mask derrotaron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Yuya Uemura (9:48) con un Tiger Suplex Hold de Tiger sobre Uemura.

3. El Phantasmo venció a Gabriel Kidd (8:50) con un Frog Splash.

4. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y Robbie Eagles derrotaron a «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI (9:42) con la Ron Miller Special de Eagles sobre BUSHI.

5. Special Eight Man Tag Match: Jon Moxley, SHO, YOH y Ryusuke Taguchi vencieron a Minoru Suzuki, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (12:58) con la Oh My & Garankle de Taguchi sobre DOUKI.

6. Special Six Man Tag Match: Tetsuya Naito, SANADA y Hiromu Takahashi derrotaron a KENTA, Jay White y Taiji Ishimori (15:34) con la Skull End de SANADA sobre Ishimori.

7. British Heavyeight Title: Zack Sabre Jr. (c) venció a Will Ospreay (27:04) por detención arbitral.

8. Special Singles Match: Kazuchika Okada derrotó a Taichi (30:53) con la Rainmaker.