NJPW: "The New Beginning in Sapporo" Día 2

Con tres grandes luchas titulares, NJPW tuvo su segunda fecha de "The New Beginning in Sapporo"

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling llegó al Hokkaido Prefectural Sports Center para “The New Beginning in Sapporo”.

► “The New Beginning in Sapporo” Día 2

En esta ocasión fueron tres los campeonatos que se pusieron en disputa.

En el primero de ellos, Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) superaron a TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste) en un encuentro sólido, sin llegara ser espectacular. Los campeones tomaron ventaja, hasta que la labor conjunta de TMDK rindió frutos anulando a Goto. YOSHI-HASHI fue el encargado de remontar hasta que Goto pudo respaldarlo y rendir a Nicholls.

Zack Sabre Jr. expuso por primera vez el Campeonato de la TV NJPW World, respondiendo al reto que hizo Tomohiro Ishii. El monarca inaugural se midió ante un rival al que conoce muy bien y tuvo que sacar sus mejores movimientos contra un Ishii que le respondía a cada castigo.

En el choque estelar, Hiromu Takahashi concretó la primera defensa de su quinto reinado con el Campeonato de Peso Jr. IWGP ante YOH. Además, mantuvo la hegemonía sobre su oponente en las luchas individuales que ambos han sostenido. Fue una emocionante contienda, con un breve control de las acciones de YOH, pero que terminó con el dominio absoluto del monarca.

Los resultados completos son:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN SAPPORO ~ 2 SAPPORO SNOW BATTLES”, 05.02.2023

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

Asistencia: 3,316 Espectadores