Desde el Aichi Prefectural Gymnasium, New Japan Pro Wrestling presentó “The New Beginning in Nagoya“.

► “The New Beginning in Nagoya”

En choque de tercias, United Empire (Will Ospreay, Aaron Henare, Francesco Akira) dominaron a Just 4 Guys ( DOUKI , Taichi y Yoshinobu Kanemaru ). Tras la lucha, Ospreay y Taichi se encararon.

CHAOS ( Kazuchika Okada y YOH ) se aliaron con Ryusuke Taguchi y Shota Umino para dar cuenta de Los Ingobernables de Japón (BUSHI , Hiromu Takahashi , SANADA y Tetsuya Naito ). Naito y Umino tuvieron una conversación tras el combate.

El Campeonato KOPW estaba en juego en el evento principal cuando Shingo Takagi defendió con éxito su cinturón contra Great-O-Khan. El combate se disputó bajo las reglas modificadas de MMA, incluidos los leñadores fuera del ring. La victoria solo podía llegar por KO o sumisión y ambos competidores podían usar gi de artes marciales. Pero Takagi no solo defendía el Campeonato KOPW contra Khan, sino también estaba en juego su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP contra Kazuchika Okada en The New Beginning en Osaka.

Takagi durmió a Khan con un katahajime para retener el título. Tras la lucha, Okada subió al ring para encargar a su próximo retador.

Los resultados completos son:

NJPW “THE NEW BEGINNING IN NAGOYA”, 22.01.2023

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

Asistencia: 1,650 Espectadores

1. Togi Makabe y Toru Yano vencieron a Yuto Nakashima y Oskar Leube (9:25) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Nakashima.

2. Minoru Suzuki, Tomoaki Honma, El Desperado y Ren Narita derrotaron a “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (10:40) con un Cobra Twist de Narita sobre Togo.

3. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Ryohei Oiwa (11:12) con la Dynamic Bomb de Haste sobre Oiwa.

4. KENTA, Taiji Ishimori y El Phantasmo derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Master Wato y Jado (11:27) con la Sudden Death de Phantasmo sobre Jado.

5. Will Ospreay, Aaron Henare, Francesco Akira vencieron a Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (9:24) con un Hidden Blade de Ospreay sobre DOUKI.

6. Kazuchika Okada, Shota Umino, Ryusuke Taguchi y YOH derrotaron a Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI (11:20) con un Death Rider de Umino sobre BUSHI.

7. KOPW 2023, Mixed Martial Arts Match: Shingo Takagi (c) venció a Great-O-Khan (22:37) por TKO.