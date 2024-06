Takaaki Kidani, presidente de Bushiroad, Hiroshi Tanahashi, presidente de NJPW y Hitoshi Matsumoto, director representante de NJPW ofrecieron una conferencia de prensa desde la sede de la empresa del león.

Además de revelar el cartel completo para Dominion 6.9 y los detalles para la nueva gira «Soul», Kidani se refirió a All Elite Wrestling, el socio más fuerte que tiene en este momento, donde talento de dicha empresa estadounidense ha logrado ganar títulos de NJPW.

Jon Moxley es el actual campeón mundial de peso completo IWGP y defenderá el título contra EVIL en Dominion 6.9.

El 30 de junio ambas empresas presentará la tercera edición Forbidden Door. Sin embargo, entre los aficionados se ha dado la falsa sensación de que en este binomio, AEW es el socio más fuerte.

Con respecto a esto, Kidani comentó:

Tenemos una relación muy positiva con AEW en este momento, y hay espacio para que evolucione aún más. Hay cosas de las que no podemos hablar todavía, pero creo que es algo que puede involucrar a otros departamentos dentro de Bushiroad.

Creo que esta relación se ha convertido en algo mucho más estable a largo plazo, y mucho de eso se debe a que Tony Khan tiene un profundo interés y aprecio por NJPW. Tiene mucha pasión por los tipos de los 90 como Hase y los Steiner. Es un fan, y tanto él como su padre tienen una increíble visión para los negocios. El padre de Tony Khan comenzó fabricando parachoques para Toyota y su negocio se multiplicó por ocho en un lapso de diez años. Y los Khan no solo han tenido todo este éxito en la lucha libre. Con esa perspicacia y su afinidad por Japón, hay mucho que se puede hacer en el futuro, y no creo que NJPW pueda pedir un mejor socio en este momento.

Dicho esto, existe la percepción de que NJPW es tratada como una submarca o despreciada por AEW. Parte de esa percepción de que NJPW está detrás proviene de la economía en este momento. Pero la verdad del asunto es que las fortalezas de AEW y las fortalezas de NJPW son diferentes, desde el desarrollo del talento desde cero hasta una perspectiva histórica y tradicional, hay mucho que NJPW puede ofrecer que AEW no puede, así que hay mucho que podemos hacer juntos y, aunque gran parte de eso no es algo que podamos. Estamos discutiendo ahora mismo, hay muchas cosas que haremos. Pero la idea de que NJPW es el socio inferior no es correcta. Estamos absolutamente en igualdad de condiciones, y eso es algo que demostraremos en el futuro cercano.