NJPW: Taiji Ishimori produjo su propia función

«Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous» fue el nombre de un evento que tuvo lugar en el Shinjuku FACE de Tokio, producido por New Japan Pro Wrestling y el luchador Taiji Ishimori..

► «Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous»

Ishimori fue protagonista de los seis combates que se presentaron, enfrentando a variados combatientes, con motivos especiales.

En el segundo de ellos, Ishimori y su contemporáneo KAGETORA de Dragon Gate, se midieron con el equipo independiente Brahman Brothers. Mientras Shuu explicaba que su hermano Kei estaba fuera de acción, ‘Ryusuke Brahman’ (Ryusuke Taguchi) se unió al combate. La lucha planeada terminó con una descalificación de 20 segundos, se reinició sin descalificaciones y con Kei recuperándose milagrosamente para un combate en desventaja, y vio a Ishimori empapado y golpeado con una bola de bolos en las partes íntimas. Sin embargo, el sobrehumano Ishimori pudo obtener un inside Cradle sobre Kei, obteniendo técnicamente su tercera victoria de la noche.

No hubo descanso para Ishimori, ya que Jeff Cobb, Shuji Ishikawa y Daichi Sekimoto de BJW formaron un tremendo equipo que chochó contra Ishimori, SHO y Shun Skywalker de Dragon Gate. Se desarrolló una batalla entre todos los participantes y SHO escapó el tiempo suficiente para que se aplicara un conteo doble, pero Sekimoto exigió un reinicio. A pesar del impresionante trabajo en equipo del equipo de junior, con un sorprendente Roll Up, Cobb inmovilizó Ishimori para llevarse la lucha.

Siguió un Artisinal Rumble, un combate en el que Ishimori se enfrentó a los «artesanos» Dick Togo, Gedo y luego a Ikuto Kodaka de BJW. Con Ishimori rápidamente eliminado, Togo, Gedo y Kodaka reformaron brevemente la antigua Far East Connection antes de que el compañero de equipo de Kodaka, Minoru Fujita, se uniera a la contienda; Yoshinobu Kanemaru acudió en ayuda de Togo, pero Kodaka lo echó del ring y apareció por sorpresa Robbie Eagles. Luego ingresó MAZADA, seguido por Akito de DDT. Las eliminaciones comenzaron a sucederse rápidamente entre Akito y Eagles, quienes se eliminaron entre sí para dejar el ring vacío. Ishimori, en su segunda entrada, fue el siguiente en salir, para enfrentarse al último participante Jun Kasai. La leyenda del hardcore clavó pinchos en la cabeza de Ishimori y conectó un Pearl Harbor Splash; el Bone Soldier sorprendentemente pateó, pero fue arrojado por encima de la cuerda superior para que «Crazy Monkey» fuera el último en quedar sobre el ring.

En el turno estelar, Taiji Ishimori enfrentó a Dragon Dia, quien sustituyó al lesionado Dragon Kid, ambos de Dragon Gate. De inicio, Dia se lanzó con todo sobre un agotado Ishimori, pero poco a poco éste ejecutó su ofensiva con un gran headscissors y un Frankensteiner desde la cuerda superior; el campeón de Brave Gate quería conectar un DDDDT para terminar con Ishimori, pero fue atrapado con un Cipher Utaki para finalmente caer. Ishimori agradeció a los aficionados por su asistencia y pidió a NJPW considerar que este evento se realice año con año.

Los resultados completos son:

NJPW/Taiji Ishimori Produce «»Superhuman Taiji Ishimori Gets Ridiculous»», 12.11.2024

Shinjuku FACE

0. Taiji Ishimori venció a Daiki Nagai (3:33) con un Cobra Twist.

1. Taiji Ishimori y KAGETORA vencieron a Brahman Shu c/ Brahman Kei y Brahman Ryusuke (0:21) por descalificación, cuando Shu escupió un polvo misterioso al réferi.

1a. Brahman Kei Return Match:[/B] Taiji Ishimori y KAGETORA vencieron a Brahman Shu, Brahman Kei y Brahman Ryusuke (7:22) con un Small Package de Ishimori sobre Kei.

2. Taiji Ishimori vs. Kosei Fujita – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

3. Taiji Ishimori, SHO y Shun Skywalker vs. Jeff Cobb, Daisuke Sekimoto y Shuji Ishikawa – finalizó en Double Count Out (3:48).

3a. Jeff Cobb, Daisuke Sekimoto y Shuji Ishikawa vencieron a Taiji Ishimori, SHO y Shun Skywalker (3:30) con un Schoolboy de Cobb sobre Ishimori.

4. SHOKUNIN Rumble: Jun Kasai venció a Taiji Ishimori lanzándolo por encima de la tercera cuerda (22:58). Orden de eliminación: Gedo, Dick Togo, Minoru Fujita, Yoshinobu Kanemaru, MAZADA, Ikuto Hidaka, Robbie Eagles, Kosei Fujita y Taiji Ishimori.

5. Special Singles Match: Taiji Ishimori venció a Dragon Dia (13:46) con un Bloody Cross.