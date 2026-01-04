NJPW: Syuri se convierte en doble monarca tras recia lucha

Stardom tuvo presencia en Wrestle Kingdom 20 con dos de sus luchadoras más destacadas, cuando se enfrentaron por los dos títulos femeninos de New Japan Pro Wrestling.

► Syuri vs Saya Kamitani sostuvieron un duelo excepcional

Fue en el segundo combate del programa oficial, que Saya Kamitani expuso el Campeonato Femenino NJPW STRONG, mientras que Syuri puso en disputa el Campeonato Femenino IWGP. Esta fue la primera aparición de Kamitani en el Tokyo Dome en cuatro años, desde el 5 de enero de 2022.

Al comenzar el combate, Syuri fue atacada por la integrantes de HATE, compañeras de facción de Kamitani, obligarla a Syuri a salir del ring. Mientras el combate arrastraba a su oponente al ritmo de Hate, Kamitani realizó una plancha en picada que emocionó al público.

Sin embargo, tras siete minutos, Syuri demostró su determinación y atacó a su oponente con un suplex de doble brazo en avalancha y luego con una llave de estrangulamiento en el suelo, lo que la puso en apuros. Aun así, logró conectar su característico Star Crusher, pero al evitar el movimiento giratorio, fue estrangulada y desató un Ryuen, impidiéndole tomar impulso. Finalmente, recibió una patada en la cabeza con una Puzzle Saw Kick, que la aturdió lo suficiente para llevarla al toque de espaldas.

Tras el combate, Kamitani apareció tras bambalinas, visiblemente molesta y sin aún asimilar el resultado, señaló:

Perdí… perdí en el escenario soñado del Tokyo Dome. Ese cinturón morado fue solo un paso para ganar el premio al luchador más valioso del Pro Wrestling Grand Prix, y el IWGP vino a mí, así que intentamos salvar ese cinturón de mierda. ¡No nos importa nada!».

Luego le pidió al presidente Taro Okada un tiempo libre:

Entiendo. La razón por la que perdí hoy es porque Saya-sama trabajó demasiado. Por eso me tomaré vacaciones pagadas a partir de mañana. Tenía previsto enfrentarse a Starlight Kid por el Campeonato Mundial de Stardom en el Edion Arena de Osaka el 7 de febrero.