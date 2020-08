NJPW: "Summer Struggle 2020" Gran final del torneo de tercias

Llegamos al octavo día de la gira "Summer Struggle 2020", realizado también en el Tokyo Korakuen Hall con el término del torneo por el vacante campeonato de tercias.

En el curso del evento, se dieron las luchas que definirían el siguiente cartel para el estadio Jingu, función con la que cerrará la presente gira.

► "Summer Struggle 2020"

En una confrontación de parejas, Los Ingobernables de Japón (SANADA y Shingo Takagi) volvieron a encarar a Suzuki Army (Minoru Suzuki y DOUKI). El fiero Suzuki enfocó sus esfuerzos en atacar s Shingo Takagi. Esto lo aprovechó SANADA para usar su mayor experiencia sobre DOUKI para rendirlo.

Tras la lucha, Minoru Suzuki tomó el micrófono para desafiar a Takagi por el Campeonato de Peso Abierto NEVER, diciéndole que nunca ha demostrado fortaleza y que será fácil despojarlo del cinturón; Takagi aceptó el reto.

El "Ace of Universe", Hiroshi Tanahashi confirmó su alianza con Kota Ibushi, en la lucha de cuartetas, donde junto a Hiroyoshi Tenzan y Master Wato pasaron sobre Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado y Yoshinobu Kanemaru. Fue Tanahashi quien dio la victoria a su equipo, y eso lo aprovechó Golden Ace, para retar a Dangerous Tekkers (Taichi y Zack Sabre Jr.), pidiendo la revancha directa por el Campeonato de Parejas IWGP.

Otro emocionante choque fue la lucha de parejas donde El Bullet Club (EVIL y Taiji Ishimori) chocaron contra Tetsuya Naito y BUSHI en una lucha apabullante. Cuando la batalla se perfilaba a su fin, EVIL golpeó al réferi, momento que aprovechó para lanzarse sobre Naito propinándole un golpe en la entrepierna.

Entonces intervino Dick Togo y con un cable intentó asfixiar a Naito, pero Hiromu Takahashi ingresó para salvar a sus compañeros de LIJ. A continuación se lanzó sobre Ishimori y lo golpeó, al momento que el réferi se incorporaba, por lo que se decretó la descalificación de Los Ingobernables.

Tras la batalla, Hiromu Takahashi anunció que se encuentra completamente restablecido de su lesión del hombro y listo para su lucha ante Ishimori exponiendo el Campeonato Jr. IWGP.

En el turno principal, se dio en choque de dos tercias de CHAOS, disputándose el vacante Campeonato de Tercias NEVER. Por un lado Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI se enfrentaron a Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO.

Anuncios

Siendo integrantes de la misma facción, fue un duelo reñido, que se tornó largo y muy parejo. Finalmente fue el recio Ishii quien sometió a SHO al proyectarlo con su letal Vertical Drop Brainbuster. Los perdedores se encargaron de colocar los cinturones a sus compañeros. Emotivo resultó el instante cuando Okada le colocó el cinturón a YOSHI-HASHI, que en 12 años de carrera profesional lograba su primer título.

Los resultados completos son:

NJPW "SUMMER STRUGGLE 2020", 09.08.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 698 Espectadores

1. Yujiro Takahashi y Gedo vencieron a Yuya Uemura y Gabriel Kidd (8:32) con la Pimp Juice de Takahashi sobre Uemura.

2. Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi derrotaron a Togi Makabe, Tomoaki Honma y Yota Tsuji (9:47) con un Lariat de Kojima sobre Tsuji.

3. SANADA y Shingo Takagi vencieron a Minoru Suzuki y DOUKI (12:09) con un O'Connor Bridge de SANADA sobre DOUKI.

4. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Hiroyoshi Tenzan y Master Wato derrotaron a Taichi, Zack Sabre Jr., El Desperado y Yoshinobu Kanemaru (12:45) con un High Fly Flow de Tanahashi sobre Kanemaru.

5. "King of Darkness" EVIL y Taiji Ishimori vencieron a Tetsuya Naito & BUSHI (10:57) cuando Naito fue descalificado.

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Tournament - Final: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii y YOSHI-HASHI derrotaron a Kazuchika Okada, Toru Yano y SHO (24:18) con un Vertical Drop Brainbuster de Ishii sobre SHO - conquistando el título título