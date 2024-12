NJPW Strong: Templario es elegido como nuevo miembro de United Empire

El luchador mexicano del CMLL, Templario, fue anunciado como el más reciente integrante del grupo United Empire de NJPW Strong, buscando darle un toque diferente a esta agrupación. El anuncio fue realizado por TJP mediante un video en redes sociales, generando gran expectativa entre los seguidores de NJPW y el CMLL.

Templario tendrá su debut oficial como miembro del grupo el próximo 15 de diciembre en el evento NJPW Strong Style Evolved, donde reemplazará al lesionado HENARE. Formará equipo con Jakob Austin Young para enfrentarse a Hiromu Takahashi y Titán de los Ingobernables de Japón, otro grupo de NJPW que ha acogido a un mexicano.

Cabe destaca que en este evento habrá tres luchadores mexicanos presentes; además que se pondran en juego varios títulos de la empresa.

BREAKING

Per Capitan @MegaTJP, United Empire has a brand new member- in @yosoytemplario!

Templario will replace HENARE in action in Long Beach SUNDAY!#njpw @cmll_oficial pic.twitter.com/XuV2OJJZvn

— NJPW Global (@njpwglobal) December 10, 2024