NJPW/Stardom: Resultados «Historic X-Over» desde China

New Japan Pro Wrestling y Stardom se presentaron en China por primera vez, presentando el evento «Historic X-Over«.
► «Historic X-Over»
El cartel estuvo respaldado por la empresa China INFIN, que presentó a algunos de sus luchadores.
La flamante monarca HANAKO logró la primera defensa del Campeonato Future of Stardom superando a Aya Sakura.
El ímpetu y juventud de Master Wato jugaron a su favor para imponerse a Ryusuke Taguchi.
Usando sus técnicas de sumisión, Zack Sabre Jr. pudo imponerse a KUSHIDA en una interesante refriega en mano a mano.
En el turno estelar, Cosmic Angels (Natsupoi, Saori Anou y Sayaka Kurara) fueron superiores a Natsuko Tora, Ruaka y Rina de H.A.T.E.
Los resultados completos son:
NJPW/Stardom «HISTORIC X-OVER II», 05.10.2025
Damai 66 Livehouse, Guangzhou, China
1. Ami Sohrei y Lady C vencieron a Starlight Kid y Miyu Amasaki (10:52)
2. INFIN Showcase 1: Wang Xinxuan y Jun Jie vencieron a Cheng Oa y Gao Jinjia (12:20)
3. INFIN Showcase 2: T-Light y Ling Oonxuan vencieron a The Coolie y Feng Jianlang (8:53)
4. Future of Stardom Title: HANAKO (c) venció a Aya Sakura defendiendo el título (13:01)
5. Master Wato venció a Ryusuke Taguchi (10:15)
6. Zack Sabre Jr. venció a KUSHIDA (17:05)
7. Natsupoi, Saori Anou y Sayaka Kurara vencieron a Natsuko Tora, Ruaka y Rina (12:09)