NJPW/Stardom: Cartel completo «Historic X-Over»

Con la confirmación de las dos últimas dos luchas, quedó determinado el cartel completo para «Historic X-Over» la función conjunta que presentarán New Japan Pro Wrestling y Stardom en China.

► Siete luchas integran el cartel

Se anunció la histórica primera defensa del Campeonato Future of Stardomen China. HANAKO defenderá el cetro contra Aya Sakura, tras el empate por tiempo límite entre ambas en primavera durante el Cinderella Tournament.

Se ha realizado un cambio en la cartelera anunciada originalmente: Ninja Mack no estará en Guangzhou. Ryusuke Taguchi ocupará su lugar y luchará contra su antiguo compañero de parejas, Master Wato.

De Stardom, también participarán Starlight Kid, Miyu Amasaki, Saori Anou, Natsupoi, Sayaka Kurara, Ami Sohrei, Lady C, Natsuko Tora, Ruaka y Rina, y también veremos al mejor talento de INFIN Wrestling de China, con The Coolie, Feng Jianlang, T-Light, Ling Oonxuan, Wang Xinxuan, Jun Jie, Cheng Oa y Gao Jinjia en acción en dos combates.

El último choque confirmado y gran estelar del evento es una batalla de tercias entre Cosmic Angels (Natsupoi, Saori Anou y Sayaka Kurara) vs H.A.T.E (Natsuko Tora, Ruaka y Rina)

El cartel completo queda así:

NJPW/Stardom Historic X-over In Guangzhou 05/10/25

Damai 66 Livehouse, Guangzhou, China

1.- Starlight Kid y Miyu Amasaki vs Lady C y Ami Sohrei

2.- INFIN Showcase 1: Wang Xinxuan y Jun Jie vs. Cheng Oa y Gao Jinjia

3.- INFIN Showcase 2: The Coolie y Feng Jianlang vs. T-Light y Ling Oonxuan

4.- Future of Stardom Title: HANAKO vs. Aya Sakura

5.- Ryusuke Taguchi vs. Master Wato

6.- Zack Sabre Jr. vs. KUSHIDA

7.- Natsupoi, Saori Anou y Sayaka Kurara vs. Natsuko Tora, Ruaka y Rina