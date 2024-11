NJPW/Stardom: Cartel completo «Historic X-Over II»

New Japan Pro Wrestling y Stardom dieron a conocer los últimos encuentros que completan el cartel para su evento conjunto «Historic X-Over II«.

► Cartel completo «Historic X-Over II»

Serán nueve los combates que se dirimirán en esta función que tendrá lugar el 17 de noviembre en el Osaka Edion Arena.

Se anunciaron los últimos cuatro duelos; en el primero de ellos, las jóvenes talentos de Stardom se enfrentarán en un choque de parejas. HANAKO se aliará con Aya Sakura combatiendo a Sayaka Kurara y Ranna Yamagi.

Cosmic Angels (Saori Anou y Tam Nakano) sostendrán un interesante duelo contra God’s Eye (Syuri y Tomoka Inaba).

Neo Genesis (AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki) se pondrán a prueba contra las peligrosas HATE (Konami, Rina y Ruaka).

United Empire (Jeff Cobb, Francesco Akira y Callum Newman) chocarán contra el equipo conformado por Oleg Boltin, Tiger Mask IV y Toru Yano.

El cartel completo queda así:

NJPW/Stardom «HISTORIC X-OVER II», 17.11.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

0. HANAKO y Aya Sakura vs. Ranna Yagami y Sayaka Kurara

1. Tam Nakano y Saori Anou vs. Syuri y Tomoka Inaba

2. AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki vs. Konami, Ruaka y Rina

3. Jeff Cobb, Francesco Akira y Callum Newman vs. Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask

4. Mixed Match: Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Hanan y Saya Iida vs. Gabe Kidd, Drilla Moloney, Natsuko Tora y Saya Kamitani

5. KOPW 2024, Hardcore Match: Great-O-Khan (c) vs. Suzu Suzuki

6. Mixed Match: Taichi y Natsupoi vs. Clark Connors y Thekla

7. IWGP Women’s Title: Mayu Iwatani (c) vs. Momo Watanabe

8. El Desperado Return Match – G1 Champion x 5&9733;STAR Champion Mixed Tag Match: Zack Sabre Jr. y Maika vs. El Desperado y Starlight Kid