NJPW: Shota Umino reaparecerá en el G1 Climax 34

La joven estrella de New Japan Pro Wrestling, Shota Umino, anunció su inminente reaparición en los cuadriláteros tras recuperarse de una seria lesión.

Mediante un video, difundido en las redes sociales de la empresa del león, el propio Umino confirmó que estará de regreso para el inicio del torneo G1 Climax 34 que comienza este fin de semana. Había estado fuera de acción desde junio debido a lesiones en la espalda y la cadera sufridas en un combate contra Rocky Romero que tuvo lugar el mes pasado en AEW Rampage.

En dicho video, Shota Umino señaló:

El primer combate de Shota Umino se llevará a cabo el día de la apertura del torneo, el 20 de julio, cuando se enfrente al joven inglés Callum Newman. El ganador coronado el 18 de agosto obtendrá un contrato para un combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP que se llevará a cabo en Wrestle Kingdom 19 el 4 de enero de 2025.

