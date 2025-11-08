NJPW: Se revela el último rival de Hiroshi Tanahashi en WK20

Tras semanas de especulaciones, New Japan Pro Wrestling finalmente reveló el nombre del último rival al que enfrentará Hiroshi Tanahashi en Wrestle Kingdom 20, en su lucha de retiro.

► Hiroshi Tanahashi se retirará ante Kazuchika Okada

Los aficionados del Tosho Arena Anjo se llevaron una gran sorpresa cuando la superestrella de AEW, Kazuchika Okada, apareció sorpresivamente al término de la lucha estelar, donde Tanahashi se impuso en mano a mano a Yuto-Ice.

Mientras Tanahashi celebraba el triunfo ante los aficionados, sonó la musica de «The Rainmaker» y éste apareció junto con Gedo. Okada tenía un solo objetivo: desafiar a Hiroshi Tanahashi y ser su último rival en su combate de retiro.

Los aficionados estallaron en júbilo y emocionados escucharon las palabras que Okada dirigió al Ace of Universe:

Felicitaciones por tu retiro y gracias por tu arduo trabajo. Solo no te canses demasiado antes de entonces. La lluvia caerá sobre Wrestle Kingdom 20.

Esta será la cuarta ocasión que ambos gladiadores choque en un evento de Wrestle Kingdom. Tanahashi venció a Okada en Wrestle Kingdom 7 y 9 antes de que Okada finalmente lo derrotara en Wrestle Kingdom 10. Será también la lucha individual dieciocho que estos tremendos luchadores sostengan a lo largo de su historia.

El cartel va como sigue:

NJPW «Wrestle Kingdom 2026», 04.01.2026

Tokyo Dome

– Hiroshi Tanahashi’s Retirement Match: Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada

– Aaron Wolf vs. EVIL

– NJPW STRONG Women’s Title y IWGP Women’s Title— Winner Takes All Match: Saya Kamitani (STRONG) vs. Syuri (IWGP)

– IWGP World Heavyweight Title y IWGP Global Heavyweight Title — Winner Takes All Match: Konosuke Takeshita (World) vs. Yota Tsuji (Global)