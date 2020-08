NJPW: Se ponen a votación las modalidades para KOPW 2020

NJPW ha dado a conocer las propuestas para las luchas eliminatorias para el torneo KOPW 2020 (King of Pro Wrestling 2020) que dará inicio la siguiente semana.

Como se dijo, desde el anuncio de la creación de éste nuevo título, las modalidades de cada enfrentamiento se pondrán a criterio de los aficionados mediante una encuesta vía Twitter. La votación está disponible en inglés y japonés hasta el domingo 23 de agosto en punto de las 23:59, horario de Japón.

De esta manera, las cuatro luchas eliminatorias de la primera ronda y sus propuestas son:

►Kazuchika Okada vs. Yujiro Takahashi

Un nuevo choque se dará entre ambos luchadores que han desarrollado una interesante rivalidad que surgió durante la final de la New Japan Cup, donde Yujiro ayudó a EVIL a ganar, alimentado por los celos que siente hacia Rainmaker. A pesar de que debutaron casi al mismo tiempo, Takahashi se ha sentido frustrado por no alcanzar nunca el mismo nivel de éxito de Okada y ha admitido un profundo deseo de 'arrastrar a Okada a su nivel'. Esa motivación lo llevó a unirse al BULLET CLUB, desertando de CHAOS en 2013, y lo llevó a un enfrentamiento individual en Sengoku Lord, donde experimentó una amarga derrota.

Okada sigue convencido de que puede vencer a Yujiro de la forma que crea conveniente; de hecho, Rainmaker está tan seguro que ha propuesto un handicap match que lo verían enfrentarse a Yujiro, Jado y Gedo simultáneamente. Takahashi, por su parte, prefiere algo más agresivo.

Kazuchika Okada propone un Handicap Match entre Yujiro Takahashi, Jado y Gedo

Yujiro Takahashi propone una lucha de leñadores armados con cinturones de cuero

【KOPW2020 1st Round Fan Voting (1)】

Wednesday August 26 Korakuen Hall

Kazuchika Okada vs. Yujiro Takahashi (A) 1 v 3 Handicap Match (Okada)

(B) Lumberjack with Leather Belt Death Match (Yujiro) Which stipulation would you like to see?#KOPW2020 — NJPW Global (@njpwglobal) August 17, 2020

► Toru Yano vs. BUSHI

A principios de la gira Summer Struggle, BUSHI pudo anotar un pinfall flash sobre Toru Yano. Esa derrota caló hondo en el ánimo del generalmente jovial Yano, y cuando los dos hombres se encontraron en el torneo NEVER 6-Man, Yano ya lo tenía en la mira como oponente.

Independientemente de las payasadas que Yano tuviera en mente para BUSHI, el miembro de LIJ parecía capaz de superar a su astuto oponente; hasta que, es decir, Yano pudo atar los cordones de la máscara de BUSHI a una barandilla exterior, otorgando a su equipo una victoria por conteo. Después, un furioso BUSHI juró vengarse, mientras que Yano se jactaba de sus logros.

Toru Yano propone conteo en toque de espaldas de 2 segundos.

BUSHI propone conteo de 5 segundos estando fuera del ring.

【KOPW2020 1st Round Fan Voting (2)】

Wednesday August 26 Korakuen Hall

Toru Yano vs. BUSHI (A) 2-Count Pinfall Match (Yano)

(B) Five Count Ring Out Match (BUSHI) Which stipulation would you like to see?#KOPW2020 — NJPW Global (@njpwglobal) August 17, 2020

► Satoshi Kojima vs. El Desperado.

Después de la lucha del 8 de agosto, Kojima anunció su incorporación al KOPW2020, pero su decisión fue recibida con desdén por parte de El Desperado. El enmascarado de Suzuki Army se burló de Kojima y lo desafió. Desperado declaró en el backstage que elegiría las reglas de 'Finisher Only', en las que solo los Lariats de Kojima y la Pinche Loco del él serían elegibles para un conteo de tres. A Kojima le gustó la idea tomándola como propia, por lo que Desperado tuvo que elegir lo contrario: una lucha sin usar sus movimientos finales habituales.

Anuncios

Satoshi Kojima propone terminar la lucha sólo con sus finales respectivos (Lariat o Pinche Loco)

El Desperado propone no usar sus movimientos finales, o se dará la descalificación.

【KOPW20201st Round Fan Voting (3)】

Wednesday August 26 Korakuen Hall

Satoshi Kojima vs. El Desperado (A) Finisher Only Match (Kojima)

(B) No Finisher Match (Desperado) Which stipulation would you like to see?#KOPW2020 — NJPW Global (@njpwglobal) August 17, 2020

► SANADA vs. SHO

Esta será la única lucha que no se pondrá a votación. Al entrar a la New Japan Cup, SHO se obsesionó con enfrentar a Shingo Takagi, pero una vez que pasó a la segunda ronda, encontró un nuevo miembro de Los Ingobernables de Japon para motivarse. El estilo clásico de SANADA dio como resultado un choque emocionante con SHO, pero perdió por sumisión. Desde entonces, el miembro de CHAOS ha estado buscando una revancha individual, una que SANADA dijo que solo otorgaría si SHO 'traía algo extra'. SHO ha estado haciendo justamente eso con el uso efectivo de sumisiones de brazos, lo que le ha marcado varias victorias durante la gira; razón que llevó a SHO a sugerir un combate de Sumisión para esta ronda eliminatoria.

SANADA, por su parte, ha tomado este desafío con calma como siempre y aceptó la modalidad sin discusión.

Así que si desean votar, pueden hacerlo en los enlaces que hemos agregado y decidir el modo en que estos luchadores se enfrente, ¡Voten ya!