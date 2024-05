New Japan Pro Wrestling anunció que una lucha de campeonato se agregó de último momento al cartel del segundo día de «Wrestling Dontaku 2024«.

► Por segundo día consecutivo, Nic Nemeth expondrá su cinturón

Luego del intenso duelo estelar entre Nic Nemeth y Hiroshi Tanahashi en la noche uno de Wrestling Dontaku, el primero celebraba efusivo junto con su adversario, como una muestra de respeto, cuando fueron interrumpidos por la intempestiva llegada de David Finlay, quien comenzó a golpearlos.

El primer Campeón Global IWGP se trenzó en una salvaje reyerta contra Finlay y tras ser separados por el staff, un furioso Nemeth insistió en darle una lección al «cobarde» Finlay.

Por este motivo, Nemeth exigió defender el Campeonato Global por segunda vez en 24 horas, y ese combate se ha oficializado. De tal forma, que el cartel sufrió modificaciones, quedando así:

NJPW «WRESTLING DONTAKU 2024», 04.05.2024

Fukuoka International Center

1. Oleg Boltin y Shoma Kato vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

2. Yuya Uemura y DOUKI vs. Great-O-Khan y Francesco Akira

3. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vs. Jeff Cobb y Callum Newman

4. Hikuleo, El Phantasmo, Shota Umino y El Desperado vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru

5. Hiroshi Tanahashi y Oleg Boltin vs. TAKA Michinoku y Taichi

6. Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Taiji Ishimori, Clark Connors, Drilla Moloney y Gedo

7. IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. KENTA y Chase Owens

8. NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Gabe Kidd

9. IWGP Global Heavyweight Title: Nic Nemeth (c) vs. David Finlay

10. IWGP World Heavyweight Title: Jon Moxley (c) vs. Ren Narita