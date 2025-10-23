NJPW: Se expuso un campeonato de JTO

por

«New Japan Road In Ishikari 2025» fue la función que New Japan Pro Wrestling presentó en Ishikari, la ciudad natal de Taichi.

► «New Japan Road In Ishikari 2025»

Las Campeonas de Parejas Femeninas de JTO, Tomoka Inaba y rhythm, se enfrentaron a Azusa Inaba y Aoi en su cuarta defensa titular. Esta fue la primera vez que luchadoras de JTO sostuvieorn un combate titular en unevento de NJPW.
Tomoka se lanzó furiosa causando gran daño a Azusa y finalmente asestó una patada letal de Tomoka, permitiendo a las campeonas defender sus cinturones.

Los no afiliados, Daiki Nagai, Hiromu Takahashi y Yota Tsuji fueron contundentes ante una tercia de luchadores de JTO conformada por Bomber Tatsuya, Ryoma Tsukamoto y Thunder Masami.

Hiroshi Tanahashi formó equipo con el Campeón Peso Pesado Jr. IWGP, El Desperado para enfrentarse al dúo de HOT (EVIL y Dick Togo). 　HOT intentó doblegar a Tanahashi con una lucha sucia a toda máquina, pero Tanahashi y Desperado opusieron una feroz resistencia. Hacia el final, HOT intentó un Magic Killer sobre Tanahashi, pero éste esquivó el castigo y golpeó a EVIL con un Twist and Shout. Tanahashi y Desperado lanzaron entonces una oleada de ataques a la rodilla de Togo. Finalmente, Tanahashi derrotó a Togo con un Texas Clover Hold.

En el evento principal, Taichi formó un trío con Yuya Uemura y Taka Michinoku para enfrentarse a SANADA, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru de HOT. Todos los miembros de HOT traicionaron a Taichi durante su etapa en Just 5 Guys y Just 4 Guys, y se separaron de él. Taichi y sus compañeros, con el apoyo de la afición de su ciudad natal, lanzaron un feroz ataque, con HOT uniéndose a EVIL y Togo interviniendo hacia el final del combate. Tanahashi y Desperado aparecieron para rescatar al equipo. HOT se mantuvo firme, y en el momento crucial, Kanemaru intentó un Whiskey Mist sobre Taichi. Sin embargo, Taichi lo bloqueó con un Tensho Jujiho, y Uemura separó a EVIL de Togo con una plancha. Finalmente, Taichi derrotó a Kanemaru con Black Mephisto, trayendo la gloria a su ciudad natal con la victoria.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN ROAD IN ISHIKARI», 19.10.2025 
Ishikari City Hanakawa Minami Junior High School Gymnasium
871 Espectadores

1. Masatora Yasuda venció a Jewel Bird (6:23) con un Crab Hold.
2. Satoshi Kojima y Katsuya Murashima vencieron a Yuji Nagata y Shoma Kato (10:30) con un Lariat de Kojima sobre Kato.
3. JTO GIRLS Tag Team Title: Tomoka Inaba y rhythm (c) vencieron a Azusa Inaba y Aoi (13:25) con una Ichigeki Hissatsu Tomoka Kick de Tomoka sobre Azusa defendiendo el título
4. Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y Daiki Nagai vencieron a Thunder Masami , Bomber Tatsuya y Ryoma Tsukamoto (16:45) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Tsukamoto.
5. Hiroshi Tanahashi y El Desperado vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (15:29) ncon un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre Togo.
6. Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku vencieron a SANADA, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru (20:42) con un Black Mephisto de Taichi sobre Kanemaru.

 


