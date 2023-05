New Japan Pro Wrestling confirmó los primeros cuatro duelos de campeonatos que se llevarán a cabo en «Dominion 6.4» en el Osaka JO-Hall.

► «Dominion 6.4»

El evento tendrá lugar el 4 de junio en el recinto del Osaka JO Hall.

Luego del empate que resultó de su encuentro en «Wrestling Dontaku 2023», Zack Sabre Jr. y Jeff Cobb volverán a medirse por el Campeonato de la TV NJPW World, en espera que esta vez salga un ganador.

Aussie Open (Kyle Feltcher y Mark Davis) están listos para la tercera defensa del Campeonato de Parejas IWGP, esta vez ante una triple amenaza contra Bishamon (HIrooki Goto y YOSHI-HASHI) y House of Torture (EVIL y Yujiro Takahashi).

David Finlay, el flamante poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER expondrá el cetro por primera ocasión, enfrentando a se enemigo declarado El Phantasmo, quien no le perdona haberlo sacado de la agrupación.

El recién retornado Yota Tsuji atacó a SANADA al final de «Wrestling Dontaku 2023» y ahora se confirma su intención por contender por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, desafiando al monarca reinante SANADA.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «DOMINION 6.4 IN OSAKA CASTLE HALL», 04.06.2023

Osaka Castle Hall

– IWGP US Heavyweight Title Contendership Tournament – Final: Lance Archer vs. Tanahashi/Ospreay (21.05.)

– NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Jeff Cobb

– IWGP Tag Team Title: Aussie Open (c) vs. Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. EVIL & Yujiro Takahashi

– NEVER Openweight Title: David Finlay (c) vs. El Phantasmo

– IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Yota Tsuji

Además verán acción Jon Moxley.