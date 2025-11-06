NJPW: Se anuncian participantes de «World Tag League 2025»

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los participantes y el calendario de encuentros para la «World Tag League 2025«, su magno torneo anual para parejas de peso completo.

► World Tag League 2025 – Participantes

La competencia dará comienzo el 20 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá el 14 de diciembre, fecha en la que tendrá lugar la final en el Grand Messe Kumamoto. NJPW reveló los equipos participantes, que en esta edición serán dieciséis duplas divididas en dos grupos de ocho equipos cada uno. Serán diecisiete fechas de competencia.

Llama la atención que en esta ocasión hay nuevos equipos que debutarán en la competencia. Hiroshi Tanahashi tendrá su última participación en una World Tag League uniendo fuerzas con El Phantasmo.

Otra de las novedades de este año es la inclusión del gigante Shuji Ishikawa, de Evolution, quien competirá por primera vez en la World Tag League haciendo equipo con El Desperado.

Lance Archer y Alex Zayne es el único equipo foráneo invitado al torneo. Por segundo año consecutivo, el CMLL no tendrá representación.

También participan los actuales poseedores del Campeonato de Parejas IWGP, Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice). La dupla vencedora de este torneo tendrá el derecho a desafiar a KOB por el cetro en Wrestle Kingdom 20. En caso de que los monarcas reinantes sean los vencedores, ello nominarán a sus retadores.

Los equipos participantes son:

Grupo A:

– Hirooki Goto y YOSHI-HASHI

– Toru Yano y Oleg Boltin

– Yota Tsuji y Gabe Kidd

– «King of Darkness» EVIL y Don Fale

– Taichi y Satoshi Kojima

– Shuji Ishikawa y El Desperado

– Shingo Takagi y Drilla Moloney

– Yujiro Takahashi y Chase Owens

Grupo B:

– Yuto-Ice y OSKAR

– Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

– Lance Archer y Alex Zayne

– Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo

– Shota Umino y Yuya Uemura

– David Finlay y Hiromu Takahashi

– Great-O-Khan y Callum Newman

– Ren Narita y SANADA

El calendario de encuentros queda así:

NJPW, 20.11.2025

Tokyo Korakuen Hall

1. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

2. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young

3. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vs. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato

4. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vs. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai

5. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Shuji Ishikawa y El Desperado

6. World Tag League – Grupo A: «King of Darkness» EVIL y Don Fale vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

7. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Taichi y Satoshi Kojima

8. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd vs. Shingo Takagi y Drilla Moloney

NJPW, 22.11.2025

Fujisawa City Chichibunomiya Commemoration Gymnasium

1. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru

2. Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda vs. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima

3. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vs. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai

4. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo

5. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne vs. Ren Narita y SANADA

6. World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. Great-O-Khan y Callum Newman

7. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. Shota Umino y Yuya Uemura

8. World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi vs. Yuto-Ice y OSKAR

NJPW, 24.11.2025

Machida City General Gymnasium

1. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young

2. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Jado vs. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo

3. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

4. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

5. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima vs. Toru Yano y Oleg Boltin

7. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado vs. Shingo Takagi y Drilla Moloney

8. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd vs. «King of Darkness» EVIL y Don Fale

NJPW, 25.11.2025

Fukushima Big Palette

1. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru

2. Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda vs. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato

3. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima

5. World Tag League – Grupo B: Lance Archer y Alex Zayne vs. Great-O-Khan y Callum Newman

6. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. David Finlay y Hiromu Takahashi

7. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR vs. Ren Narita y SANADA

8. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

NJPW, 26.11.2025

Sendai Sun Plaza Hall

1. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vs. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay

2. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young

3. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

4. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vs. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai

5. World Tag League – Grupo A: Yota Tsuji y Gabe Kidd vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima vs. Shuji Ishikawa y El Desperado

7. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney vs. «King of Darkness» EVIL y Don Fale

8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Toru Yano y Oleg Boltin

NJPW, 28.11.2025

Kakuhiro Group Super Arena (Aomori City General Gymnasium)

1. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru

2. Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato

4. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vs. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo

5. World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi vs. Lance Archer y Alex Zayne

6. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura vs. Great-O-Khan y Callum Newman

7. World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. Ren Narita y SANADA

8. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. Yuto-Ice y OSKAR

NJPW, 29.11.2025

Mutsu Maeda Arena (Mutsu City General Arena)

1. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vs. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay

2. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young

3. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

4. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

5. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Drilla Moloney vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima vs. «King of Darkness» EVIL y Don Fale

7. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Shuji Ishikawa y El Desperado

8. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Yota Tsuji y Gabe Kidd

NJPW, 30.11.2025

Akita Terrsa

1. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru

2. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo

3. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vs. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo

4. Taichi, Masatora Yasuda y Zane Jay vs. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai

5. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura vs. Lance Archer y Alex Zayne

6. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR vs. Great-O-Khan y Callum Newman

7. World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi vs. Ren Narita y SANADA

8. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

NJPW, 02.12.2025

Aimesse Yamanashi

1. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vs. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay

2. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

3. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Kosei Fujita

4. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vs. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo

5. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. «King of Darkness» EVIL y Don Fale

7. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado vs. Yota Tsuji y Gabe Kidd

8. World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima vs. Shingo Takagi y Drilla Moloney

NJPW, 03.12.2025

Twin Messe Shizuoka

1. Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru

2. Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y Dick Togo

3. Toru Yano, Oleg Boltin y Katsuya Murashima vs. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo

5. World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. Lance Archer y Alex Zayne

6. World Tag League – Grupo B: Great-O-Khan y Callum Newman vs. Ren Narita y SANADA

7. World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

8. World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura vs. David Finlay y Hiromu Takahashi

NJPW, 05.12.2025

Osaka Prefectural Gymnasium #2 (Osaka Edion Arena #2)

1. Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young

2. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai vs. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay

3. David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

4. Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

5. World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

6. World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado vs. «King of Darkness» EVIL y Don Fale

7. World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin vs. Shingo Takagi y Drilla Moloney

8. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Yota Tsuji y Gabe Kidd

NJPW, 07.12.2025

Kihoku General Park Gymnasium

– Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tatsuya Matsumoto vs. Shingo Takagi, Drilla Moloney y Daiki Nagai

– Taichi, Satoshi Kojima y Masatora Yasuda vs. Yota Tsuji, Gabe Kidd y Gedo

– Shuji Ishikawa, El Desperado y Shoma Kato vs. Yujiro Takahashi, Chase Owens y Yoshinobu Kanemaru

– Toru Yano, Oleg Boltin, Katsuya Murashima y Zane Jay vs. «King of Darkness» EVIL, Don Fale, SHO y Dick Togo

– World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. Great-O-Khan y Callum Newman

– World Tag League – Grupo B: Yuto-Ice y OSKAR vs. Lance Archer y Alex Zayne

– World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi vs. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa

– World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura vs. Ren Narita y SANADA

NJPW, 08.12.2025

Hiroshima Sun Plaza Hall

– David Finlay, Hiromu Takahashi y Gedo vs. Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young

– Shota Umino, Yuya Uemura y Shoma Kato vs. Yuto-Ice, OSKAR y Daiki Nagai

– Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima vs. Ren Narita, SANADA y Yoshinobu Kanemaru

– Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vs. Lance Archer , Alex Zayne y Zane Jay

– World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Shingo Takagi y Drilla Moloney

– World Tag League – Grupo A: Taichi y Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji y Gabe Kidd

– World Tag League – Grupo A: Shuji Ishikawa y El Desperado vs. Yujiro Takahashi y Chase Owens

– World Tag League – Grupo A: Toru Yano y Oleg Boltin vs. «King of Darkness» EVIL y Don Fale

NJPW, 09.12.2025

Iizuka City General Gymnasium

– World Tag League – Grupo B: Shota Umino y Yuya Uemura vs. Yuto-Ice y OSKAR

– World Tag League – Grupo B: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa vs. Lance Archer y Alex Zayne

– World Tag League – Grupo B: David Finlay y Hiromu Takahashi vs. Great-O-Khan y Callum Newman

– World Tag League – Grupo B: Hiroshi Tanahashi y El Phantasmo vs. Ren Narita y SANADA

NJPW, 10.12.2025

Dejima Messe Nagasaki

– World Tag League – Semifinal: Grupo A #1 vs. Grupo B #2

NJPW, 12.12.2025

Sun Arena Sendai

– World Tag League – Semifinal: Grupo A #2 vs. Grupo B #1

NJPW, 14.12.2025

Gran Messe Kumamoto

– World Tag League – Final: