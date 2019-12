NJPW: Se anuncian 3 dark matchs para las dos fechas de WK14

New Japan Pro Wrestling anunció que se han agregado tres luchas de apertura para las funciones de Wrestle Kingdom 14, a realizarse el 4 y 5 de enero.

Para el día 4, el primer duelo será un choque de juventud contra experiencia. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yota Tsuji y Yuya Uemura se medirán a Toa Henare, Karl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin. De esta manera los Young Lions verán acción.

Otros veteranos que no podían faltar son el TenKoji (Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima) chocarán con sus clásicos rivales Yuji Nagata y Manabu Nakanishi.

Para el día 5, la lucha inicial será la disputa por el Campeonato de Tercias NEVER, donde Togi Makabe, Toru Yano y Ryusuke Taguchi defenderán su título en un Gautlet Match ante CHAOS (Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Robbie Eagles), los Ingobernables de Japón («King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI), Suzuki Army (Taichi, Yoshinobu Kanemaru y El Desperado) y el Bullet Club (Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens).

Con este último encuentro anunciado, será once los combates de campeonato que se disputarán en Wrestle Kingdom 14.

Los carteles completos quedan así:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 14 IN TOKYO DOME», 04.01.2020

Tokyo Dome

0. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yota Tsuji y Yuya Uemura vs. Toa Henare, Karl Fredericks, Clark Connors y Alex Coughlin

0. Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata y Manabu Nakanishi

1. Jushin Thunder Liger Retirement Match I: Jushin Thunder Liger, Tatsumi Fujinami , Great Sasuke y Tiger Mask c/El Samurai vs. Naoki Sano, Shinjiro Otani , Tatsuhito Takaiwa y Ryusuke Taguchi c/Kuniaki Kobayashi

2. Special Eight Man Tag Match: «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi y El Desperado

3. Special Eight Man Tag Match: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano y YOSHI-HASHI vs. KENTA, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens

4. IWGP Tag Team Title: Tama Tonga y Tanga Loa (c) vs. Juice Robinson y David Finlay

5. IWGP US Heavyweight Title, Texas Death Match: Lance Archer (c) vs. Jon Moxley

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Hiromu Takahashi

7. IWGP Intercontinental Title: Jay White (c) vs. Tetsuya Naito

8. IWGP Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. Kota Ibushi

.

NJPW «WRESTLE KINGDOM 14 IN TOKYO DOME», 05.01.2020

Tokyo Dome

0. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title, Gauntlet Match: Togi Makabe, Toru Yano y Ryusuke Taguchi (c) vs. Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI y Robbie Eagles vs. «King of Darkness» EVIL, Shingo Takagi y BUSHI vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru y El Desperado vs. Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens

1. Jushin Thunder Liger Retirement Match II: Jushin Thunder Liger y Naoki Sano c/ Yoshiaki Fujiwara vs. Hiromu Takahashi y Ryu Lee

2. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Taiji Ishimori y El Phantasmo (c) vs. SHO y YOH

3. British Heavyweight Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. SANADA

4. IWGP US Heavyweight Title: Ganador de Moxley/Archer (c) vs. Juice Robinson

5. NEVER Openweight Title: KENTA (c) vs. Hirooki Goto

6. Special Singles Match: Perdedor Okada/Ibushi vs. Perdedor White/Naito

7. Special Singles Match: Hiroshi Tanahashi vs. Chris Jericho

8. IWGP Heavyweight Title e IWGP Intercontinental Title: Ganador Okada/Ibushi (c) vs. Ganador White/Naito (c)

También se lanzó de manera oficial el tema «Kingdom of Heavens» a cargo del guitarrista y compositor Michiya Haruhata, famoso en Japón por su gran virtuosismo con dicho instrumento, incluso tiene su propio modelo Stratocaster que le obsequió Fender y pertenece al club de artistas de la firma Fender como la primer guitarrista en Asia.