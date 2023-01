NJPW: Se anuncia Wrestle Kingdom 17 Día 2 vs NOAH

El espectáculo Wrestle Kingdom 17 del 21 de enero contará con talento tanto de New Japan Pro Wrestling como de Pro Wrestling NOAH.

► Wrestle Kingdom 17 in Yokohama Arena

Ambas compañías confirmaron oficialmente la noticia el jueves por la mañana. New Japan anunció previamente un espectáculo de Wrestle Kingdom para el día 21 en el Yokohama Arena, pero no especificó una cartelera. Se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar el cartel completo en el canal oficial de YouTube de NOAH.

El evento girará en torno a la rivalidad de las facciones Los Ingobernables de Japón y Kongo, quienes sostendrá cinco combate individuales, siendo la gran estelar la confrontación entre Tetsuya Naito y Kenoh, los líderes.

También destaca el encuentro semifinal, donde Shingo Takagi se medirá contra el fiero Katsuhiko Nakajima; este duelo se considera de pronóstico reservado.

Los resultados completos son:

NJPW “WRESTLE KINGDOM 17 IN YOKOHAMA ARENA”, 21.01.2023

Yokohama Arena

0. Kosei Fujita y Ryohei Oiwa vs. Yasutaka Yano y Taishi Ozawa

0. Tomohiro Ishii y Oskar Leube vs. Masa Kitamiya y Daiki Inaba

1. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Satoshi Kojima y Takashi Sugiura vs. Naomichi Marufuji , KENTA, El Phantasmo y Gedo

2. El Desperado vs. YO-HEY

3. Tiger Mask, Ryusuke Taguchi y Master Wato vs. AMAKUSA , Junta Miyawaki y Alejandro

4. Kazuchika Okada y Togi Makabe vs. Kaito Kiyomiya y Yoshiki Inamura

5. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: BUSHI vs. Tadasuke

6. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: Hiromu Takahashi vs. Hajime Ohara

7. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: SANADA vs. Manabu Soya

8. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: Shingo Takagi vs. Katsuhiko Nakajima

9. LIJ vs. Kongo 5 Singles Match Series: Tetsuya Naito vs. Kenoh