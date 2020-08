NJPW of America, la filial estadounidense de NJPW, dio a conocer el lanzamiento del programa "NJPW Strong" así como la realización del torneo New Japan Cup 2020 USA.

► NJPW Strong

Esto fue informado en conferencia de prensa, donde el presidente de NJPW of America, Takami Ohbari dio los pormenores es estas buenas nuevas.

Será los viernes por la noche cuando comiencen las transmisiones de NJPW Strong, a partir del 7 de agosto a las 22:00 hrs ET siendo transmitido a través de njpwworld. El nuevo programa que tomará el lugar de Lion's Break Collision, el breve serial que se transmitió en el mes de julio dedicado a los jóvenes que se forman en el Dojo de Los Ángeles, California. Hay que recordar que por la Pandemia de Coronavirus, los eventos fueron grabados a puerta cerrada y por el momento se mantendrá esa tendencia.

► New Japan Cup 2020 USA

Las transmisiones comenzarán con la edición "New Japan Cup 2020 USA", derivación del torneo "New Japan Cup". Donde competirán ocho luchadores, que debido al Covid-19 se encuentran en los Estados Unidos y se han visto imposibilitados de viajar a Japón.

Los participantes son:

Karl Fredericks

KENTA

Jeff Cobb

Tama Tonga

David Finlay

Chase Owens

Brody King

Tanga Loa

Para Karl Fredericks es la primera competencia en la que participa, ya como graduado del Dojo, por lo que será importante ver su desempeño frente a luchadores de mayor experiencia.

Los encuentros serán de eliminación directa y el ganador tendrá como recompensa ser retador al Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, actualmente en poder de Jon Moxley. "New Japan Cup 2020 USA" se desarrollará del 7 al 21 de agosto.

NJPW "New Japan Cup 2020 USA", 07.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Sin Fans

- New Japan Cup USA - Round 1: Karl Fredericks vs. KENTA (A)

- New Japan Cup USA - Round 1: Jeff Cobb vs. Tanga Loa (B)

- New Japan Cup USA - Round 1: David Finlay vs. Chase Owens (C)

- New Japan Cup USA - Round 1: Brody King vs. Tama Tonga (D)

NJPW "New Japan Cup 2020 USA", 14.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Sin Fans

- New Japan Cup USA - Semifinal: (A) vs. (B)

- New Japan Cup USA - Semifinal: (C) vs. (D)

NJPW "New Japan Cup 2020 USA", 21.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Sin Fans

- New Japan Cup USA - Final:

También se informó que Juice Robinson está fuera de acción, ya que sufrió una lesión en la pierna derecha, motivo por lo que no fue considerado para competir en el torneo.