El magno torneo anual individual "Best of the Super Jr. 27", es el último gran evento afectado por la Pandemia del Coronavirus y hoy, NJPW anunció su cancelación.

► Se anuncia la cancelación del "Best of the Super Jr. 27"

De esta manera, los 19 eventos programados para la gira Best of the Super Jr. 27 quedan fuera del calendario 2020 en respuesta a la extensión de las medidas sanitarias por la declaración del estado de emergencia en Japón.

Sería el 12 de mayo cuando se tenía contemplado el inicio de la gira, en el Korakuen Hall de Tokio, y el 6 de junio se desarrollaría la gran final en el Ota City General Gymnasium. Pronto se dará a conocer toda la información concerniente al reembolso de las entradas de dicha gira.

Sólo hasta después del 6 de junio, NJPW está pensando analizar la situación sobre la realización de eventos a puerta cerrada, pero solamente si las condiciones garantizan la preservación de la salud de los luchadores y del personal de staff.

El ganador de la edición del año pasado fue Will Ospreay, quien se impuso en la gran final al caballo negro de la competencia, Shingo Takagi en uno de los combates más sensacionales de 2019. Ospreay hizo válido su derecho a contender por el título de la categoría en Dominion 2019 y le arrebató el cetro a Dragon Lee; sin embargo, "The Aereal Assassin" perdió el cetro en Wrestle Kingdom 14 ante Hiromu Takahashi.

Y es Takahashi quien aseguró, vía Twitter, que el torneo no está cancelado, que solamente se ha pospuesto, ya que está muy cerca el fin de la contingencia. Además, tiene muchas ganas de llegar a ésta competencia como monarca y demostrar que es el mejor.

El comunicado de la cancelación del "Best of the Super Jr. 27" dice así: