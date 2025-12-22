NJPW: Se anuncia gran sorpresa mexicana, Andrade El Ídolo para WK20

El luchador mexicano Andrade El Ídolo reaparecerá en New Japan Pro Wrestling y lo hará en el magno evento «Wrestle Kingdom 20«.

► Andrade el Ídolo se presentará en WK20

El anuncio de su participación en la función del 4 de enero en el Tokyo Dome, fue dada a conocer por el propio luchador, a través de un videoclip en el curso de la función «Road to Tokyo Dome», que la empresa del león presentó hoy lunes 22 de enero en el Korakuen Hall.

Tras concluir la quinta lucha, Callum Newman dijo que se revelaría el nombre del primer luchador sorpresa que luchará United Empire en WK20. Entonces se vio el video de Andrade donde especifió que será parte de la lucha de cinco contra cinco, en la que los miembros de United Empire se enfrentarán a un grupo de luchadores del Bullet Club y ex Los Ingobernables de Japón. De esta manera Great-O-Khan, Callum Newman y Henare tendrán el apoyo del mexicano para enfrentarse a David Finlay, Shingo Takagi, Gabe Kidd, Drilla Moloney e Hiromu Takahashi. Aún no se ha revelado el último luchador sorpresa de United Empire.

En su mensaje, Andrade señaló:

La Sombra regresa a Japón, pero no es para despedir a Tanahashi. Dirijo varias empresas en todo el mundo, y en Japón tengo un negocio especial. Con los miembros de UNITED EMPIRE, que son mis amigos y socios especiales. Nos vemos en WRESTLE KINGDOM, amigos.

Con esta inesperada noticia se daría el retorno de Andrade a NJPW luego de más de 10 años. Su última aparición se dio en 2015 cuando aún era el enmascarado La Sombra y parte del CMLL. El fue integrante del contingente que envió la empresa mexicana a la gira Fantasticamania de ese año.

Previo a ello, compitió en el G1 Climax en agosto de 2011 como luchador de peso completo. También ganó el Campeonato Intercontinental IWGP en mayo de 2013, derrotando a Shinsuke Nakamura. Es conocido por formar la facción de Los Ingobernables en julio de 2014, junto con Rush y reclutar a Tetsuya Naito, quien se encontraba de gira por México en ese momento; Naito llevaría el concepto más tarde a Japón creando con gran éxito a los Ingobernables de Japón.

El anuncio sorprende ya que desde que Andrade dejó WWE a pricipios de este año, ha tenido apariciones esporádicas, pero importantes, con algunas empresas. En octubre apareció en AEW para integrarse a la Don Callis Family en su rivalidad contra Kenny Omega, por debido a una claúsula de no competencia con WWE, el luchador mexicano fue retirado de las funciones televisadas. Poco después, ganó el Campeonato Peso Completo The Crash en Tijuana, México. A principios de este mes, apareció en Puerto Rico para conquistar el Campeonato Peso completo Universal WWC.

Este fin de semana, Andrade se presentó en House of Glory en Nueva York, atacando al campeón Charles Mason.